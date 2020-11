Είναι αρκετές οι ασκήσεις μόνο με το βάρος του σώματος;

Έστω ότι ένας άνθρωπος που ζυγίζει 68 κιλά κάνει τρία σετ των δέκα αλμάτων με βαθιά καθίσματα, μια άσκηση με το βάρος του σώματος που προσφέρει δύο οφέλη, αύξηση της δύναμης και κάψιμο θερμίδων. Μπορεί να νομίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο, αλλά στην πραγματικότητα σήκωσε 2.040 ολόκληρα κιλά.



"Οι δυνάμεις που ασκούνται στους μύες κατά το άλμα και την προσγείωση είναι απίστευτα μεγάλες", αναφέρει ο Christopher Minson, PhD, καθηγητής ανθρώπινης φυσιολογίας και συνδιευθυντής του Exercise and Environmental Physiology Lab στο University of Oregon. Μάλιστα, αυτές οι δυνάμεις είναι τόσο μεγάλες που αρκεί να κάνεις απλώς μερικές εκρηκτικές ασκήσεις με το βάρος του σώματος, "για να βοηθήσεις τους μύες σου να προσαρμοστούν στα μεγαλύτερα βάρη όταν επιστρέψεις στο γυμναστήριο", αναφέρει.



Οι πλειομετρικές ασκήσεις, δηλαδή οι γρήγορες ασκήσεις με άλματα, δεν είναι οι μοναδικές κινήσεις με το βάρος του σώματος που προσφέρουν σημαντικά οφέλη. Σύμφωνα με ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό του American College of Sports Medicine, η προπόνηση υψηλής έντασης μόνο με το βάρος του σώματος μπορεί να μειώσει το σωματικό λίπος και να βελτιώσει τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου ή, αλλιώς, VO2 max (μέτρηση αερόβιας φυσικής κατάστασης) και τη μυϊκή αντοχή όσο και η κλασική προπόνηση με βάρη, αν όχι ακόμα περισσότερο. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό "The Journal of Strength and Conditioning Research", τα push-up μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικά με τις πιέσεις πάγκου για την αύξηση της δύναμης στο επάνω μέρος του σώματος και της μυϊκής πυκνότητας. Επίσης, μια μελέτη Πολωνών ερευνητών έδειξε ότι οι γυναίκες που έκαναν μόνο ασκήσεις με το βάρος του σώματος για δέκα εβδομάδες βελτίωσαν τη μυϊκή δύναμη, την αντοχή, καθώς και την ευκαμψία τους (ο συγγραφέας της μελέτης αναφέρει ότι τα αποτελέσματα είναι μάλλον παρόμοια και για τους άνδρες).



Επιπλέον, όπως λέει ο Minson, οι περισσότεροι μπορούν να επικεντρωθούν πιο εύκολα στη σωστή στάση του σώματος, καθώς δεν τους αποσπά την προσοχή ο εξοπλισμός. Έτσι, μπορούν να αξιοποιήσουν την κάθε επανάληψη στον μέγιστο βαθμό. Επίσης, επειδή δεν σηκώνεις βάρος, η έκταση της κίνησής σου και η ιδιοδεκτικότητά σου (δηλαδή η επίγνωση της θέσης των άκρων σου στον χώρο) βελτιώνονται, επιτρέποντάς σου να κινείσαι πιο γρήγορα χωρίς να το πολυσκέφτεσαι. Αυτό βοηθά σε κάθε είδος κίνησης, είτε στο γυμναστήριο, είτε στο γήπεδο, είτε ακόμα και στις σκάλες.



Τα πράγματα είναι απλά. Ο μέσος ενήλικας έχει αρκετή μάζα στα οστά του, ώστε να γυμνάζει αποτελεσματικά τους μύες του χωρίς πρόσθετο βάρος. "Επίσης, έχεις στη διάθεσή σου πολλές ευκαιρίες να αυξήσεις τη δυσκολία των ασκήσεων που γίνονται με το βάρος του σώματος, ώστε να συνεχίσεις να αυξάνεις προοδευτικά την υπερφόρτωση των μυών", αναφέρει ο Minson. Μάλιστα, αυτό είναι το μυστικό για να βελτιώσεις τη δύναμη και τη φυσική σου κατάσταση, είτε με βάρη είτε χωρίς βάρη. Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις πώς θα το πετύχεις.