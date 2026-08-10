Βοήθησε τα παιδιά σου να αγαπήσουν την άσκηση

Κάνε τα παιδιά σου να λατρέψουν την κίνηση
Προπόνηση
Από τη Nike Training
Τρεις τρόποι για να βοηθήσεις τα παιδιά σου να κάνουν τη γυμναστική τρόπο ζωής.
Σου αρέσει να γυμνάζεσαι και θέλεις να μεταδώσεις την αγάπη σου για την άσκηση και στα παιδιά σου. Δίνοντάς τους την ενθάρρυνση, την έμπνευση και την καθοδήγηση που χρειάζονται, μπορείς να τα βοηθήσεις να χτίσουν σιγά-σιγά αυτήν την καθημερινή συνήθεια και να τη διατηρήσουν για μια ζωή. Σου προτείνουμε τρεις προσεγγίσεις που σου δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση για να το πετύχεις.
Αν απολαμβάνετε μαζί με τα παιδιά σου κάποιο είδος σωματικής δραστηριότητας, είτε παίζετε ποδόσφαιρο στην αυλή είτε κάνετε τις ευχάριστες προπονήσεις του προγράμματος Fitness Adventure with Brian & Bella Nunez, έχεις ήδη ένα σημαντικό προβάδισμα. Η τεχνολογία (τηλεοράσεις, υπολογιστές, tablet) συνήθως κρατά τα παιδιά καθηλωμένα στον καναπέ, επομένως οποιαδήποτε άσκηση είναι ωφέλιμη για όλους σας.
Μπορεί εσύ και τα παιδιά σου απλώς να το διασκεδάζετε, αλλά αν θέλεις να τα βοηθήσεις να κάνουν την άσκηση τρόπο ζωής, καλό είναι να αρχίσεις να βλέπεις από νωρίς το γενικότερο πλαίσιο και να σκέφτεσαι πιο μακροπρόθεσμα. "Οι εμπειρίες της παιδικής μας ηλικίας είναι εκείνες που καθορίζουν αν θα αγαπήσουμε ή θα μισήσουμε την άσκηση, ίσως για πάντα", αναφέρει ο Nike Master Trainer Brian Nunez. "Ως γονέας, καλό είναι να δημιουργήσεις όσο το δυνατόν περισσότερες θετικές εμπειρίες για τα παιδιά σου, πριν σοβαρέψουν τα πράγματα στο μάθημα της γυμναστικής, στα αθλήματα, στους αγώνες και στη ζωή γενικότερα."
Ένας τρόπος είναι να παρουσιάσεις την άσκηση σαν παιχνίδι, αλλά ίσως χρειαστεί να εμβαθύνεις περισσότερο για να βάλεις τις βάσεις για μια υγιή και μακροπρόθεσμη σχέση με τη γυμναστική. Μάθε πώς θα το πετύχεις παρακάτω.
1. Δώσε το καλό παράδειγμα.
Μπορεί τα παιδιά σου να δίνουν την εντύπωση πως δεν σε ακούν πάντα, αλλά αυτά που λες σίγουρα τα επηρεάζουν. "Κάθε φορά που μιλάς για την άσκηση, έστω και αν πρόκειται για τη δική σου προπόνηση, είναι μια ευκαιρία να κάνεις τα παιδιά σου να νιώσουν ενθουσιασμό ή απέχθεια για τη γυμναστική", αναφέρει η Diana Cutaia, ιδρύτρια του Coaching Peace Consulting και συνεργάτιδα της ομάδας Social and Community Impact της Nike.
Κάθε φορά που ετοιμάζεσαι να πας ή επιστρέφεις από μια προπόνηση, χρησιμοποίησε λέξεις που παρουσιάζουν τη φυσική δραστηριότητα ως κάτι θετικό, όπως λέει η Cutaia. Για παράδειγμα, αντί να πεις: "Η μαμά πρέπει να κάνει γυμναστική σήμερα" ή "Ο μπαμπάς νιώθει εξαντλημένος από το τρέξιμο", πες: "Η μαμά ανυπομονεί να γυμναστεί σήμερα" ή "Δες πόσο δυνατός έγινε ο μπαμπάς με την προπόνηση που έκανε". Όσο περισσότερο βλέπουν τα παιδιά σου ότι αποζητάς τη φυσική άσκηση και ακούν πόσο την απολαμβάνεις τόσο περισσότερο τη συνδέουν με τη θετική διάθεση, όπως επιβεβαιώνει ο Nunez.
2. Βοήθησέ τα να πετύχουν.
Παρά τις καλές προθέσεις τους, οι γονείς συχνά προσπαθούν να δώσουν κίνητρο στα παιδιά τους να γυμναστούν, αλλά δεν τους δείχνουν τον τρόπο, όπως λέει η Cutaia. "Φυσικά, είναι καλό να τα ενθαρρύνεις στη διάρκεια μιας δραστηριότητας, αλλά πρώτα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, ώστε να μπορούν να κάνουν αυτό που τους λες", αναφέρει. Αν δεν αισθάνονται ότι μπορούν να το κάνουν, υπάρχει κίνδυνος να απογοητευτούν και ίσως να τα παρατήσουν.
Τα ενθαρρυντικά σου λόγια θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά, όταν τα παιδιά έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση για να τα ακούσουν πραγματικά.
Την επόμενη φορά που θα τους παρουσιάσεις ένα παιχνίδι ή μια προπόνηση, αφιέρωσε μερικά λεπτά για να τους εξηγήσεις και να τους δείξεις τι θέλεις να κάνουν, όπως λέει η Cutaia. Μπορείς ακόμα και να τους ζητήσεις να κάνουν ό,τι κάνεις ή να μιμηθούν ένα ζώο που μπορούν να φανταστούν ότι βρίσκεται στη συγκεκριμένη στάση ή κάνει την κίνηση που περιγράφεις, προσθέτει ο Nunez. Όποιον τρόπο και αν χρησιμοποιήσεις, φρόντισε να έχουν καταλάβει την άσκηση όσο το δυνατόν καλύτερα και, μετά, εμψύχωσέ τα με την καρδιά σου. Τα ενθαρρυντικά σου λόγια θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά, όταν τα παιδιά έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση για να τα ακούσουν πραγματικά.
3. Επιβράβευσε την προσπάθεια και όχι το αποτέλεσμα.
Κατά πάσα πιθανότητα, ξέρεις πλέον ότι για να παραμείνεις συνεπής στη γυμναστική, πρέπει να εστιάζεις στην πρόοδο αντί για την τελειότητα και να χαίρεσαι για τις μικρές νίκες στην προπόνησή σου. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά. Σίγουρα θέλουν την επιβράβευση, αλλά όπως λέει η Cutaia, από σένα εξαρτάται αν θα τους τη δώσεις την πιο σημαντική στιγμή, δηλαδή την ώρα της προσπάθειας.
Για παράδειγμα, μπορείς να τους πεις: "Βλέπω ότι βελτιώνεσαι πολύ στα push-up. Είναι δύσκολα, αλλά εσύ δεν το βάζεις κάτω".
Ας πούμε ότι το παιδί σου δυσκολεύεται να κάνει μια παραλλαγή των push-up. Αντί να το αφήσεις να πιστέψει ότι δεν μπορεί να το κάνει, πες του να χαμηλώσει το σώμα του μέχρι το έδαφος και να σταματήσει. Τότε πες του: "Κοίτα, έκανες ήδη μισό push-up". Την επόμενη φορά ζήτησέ του να δοκιμάσει να κάνει το άλλο μισό και στο τέλος να το κάνει ολόκληρο, επιδοκιμάζοντας κάθε βήμα βελτίωσης, όπως λέει η Cutaia. Μπορείς ακόμα και να φτιάξεις ένα ημερολόγιο προόδου, όπου θα καταγράφει όλα όσα έχει καταφέρει μέσα στην εβδομάδα. "Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεις την προσπάθεια που καταβάλλει και να το κάνεις να νιώθει περήφανο για αυτήν", εξηγεί. Για παράδειγμα, μπορείς να του πεις: "Είμαι πολύ περήφανος που γυμνάστηκες σήμερα" ή "Βλέπω ότι βελτιώνεσαι πολύ στα push-up. Είναι δύσκολα, αλλά εσύ δεν το βάζεις κάτω".
Στο τέλος, τα πράγματα που ώθησαν εσένα στη γυμναστική θα είναι εξίσου αποτελεσματικά και για τα παιδιά σου. Αν τους δώσεις τα κατάλληλα εφόδια, δηλαδή έμπνευση, καθοδήγηση και επιβράβευση, είναι πολύ πιο πιθανό να αγαπήσουν τη γυμναστική για πάντα.
Ας πούμε ότι το παιδί σου δυσκολεύεται να κάνει μια παραλλαγή των push-up. Αντί να το αφήσεις να πιστέψει ότι δεν μπορεί να το κάνει, πες του να χαμηλώσει το σώμα του μέχρι το έδαφος και να σταματήσει. Τότε πες του: "Κοίτα, έκανες ήδη μισό push-up". Την επόμενη φορά ζήτησέ του να δοκιμάσει να κάνει το άλλο μισό και στο τέλος να το κάνει ολόκληρο, επιδοκιμάζοντας κάθε βήμα βελτίωσης, όπως λέει η Cutaia. Μπορείς ακόμα και να φτιάξεις ένα ημερολόγιο προόδου, όπου θα καταγράφει όλα όσα έχει καταφέρει μέσα στην εβδομάδα. "Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεις την προσπάθεια που καταβάλλει και να το κάνεις να νιώθει περήφανο για αυτήν", εξηγεί. Για παράδειγμα, μπορείς να του πεις: "Είμαι πολύ περήφανος που γυμνάστηκες σήμερα" ή "Βλέπω ότι βελτιώνεσαι πολύ στα push-up. Είναι δύσκολα, αλλά εσύ δεν το βάζεις κάτω".
Στο τέλος, τα πράγματα που ώθησαν εσένα στη γυμναστική θα είναι εξίσου αποτελεσματικά και για τα παιδιά σου. Αν τους δώσεις τα κατάλληλα εφόδια, δηλαδή έμπνευση, καθοδήγηση και επιβράβευση, είναι πολύ πιο πιθανό να αγαπήσουν τη γυμναστική για πάντα.