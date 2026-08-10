Βοήθησε τα παιδιά σου να αγαπήσουν την άσκηση

1. Δώσε το καλό παράδειγμα.



Μπορεί τα παιδιά σου να δίνουν την εντύπωση πως δεν σε ακούν πάντα, αλλά αυτά που λες σίγουρα τα επηρεάζουν. "Κάθε φορά που μιλάς για την άσκηση, έστω και αν πρόκειται για τη δική σου προπόνηση, είναι μια ευκαιρία να κάνεις τα παιδιά σου να νιώσουν ενθουσιασμό ή απέχθεια για τη γυμναστική", αναφέρει η Diana Cutaia, ιδρύτρια του Coaching Peace Consulting και συνεργάτιδα της ομάδας Social and Community Impact της Nike.



Κάθε φορά που ετοιμάζεσαι να πας ή επιστρέφεις από μια προπόνηση, χρησιμοποίησε λέξεις που παρουσιάζουν τη φυσική δραστηριότητα ως κάτι θετικό, όπως λέει η Cutaia. Για παράδειγμα, αντί να πεις: "Η μαμά πρέπει να κάνει γυμναστική σήμερα" ή "Ο μπαμπάς νιώθει εξαντλημένος από το τρέξιμο", πες: "Η μαμά ανυπομονεί να γυμναστεί σήμερα" ή "Δες πόσο δυνατός έγινε ο μπαμπάς με την προπόνηση που έκανε". Όσο περισσότερο βλέπουν τα παιδιά σου ότι αποζητάς τη φυσική άσκηση και ακούν πόσο την απολαμβάνεις τόσο περισσότερο τη συνδέουν με τη θετική διάθεση, όπως επιβεβαιώνει ο Nunez.



2. Βοήθησέ τα να πετύχουν.



Παρά τις καλές προθέσεις τους, οι γονείς συχνά προσπαθούν να δώσουν κίνητρο στα παιδιά τους να γυμναστούν, αλλά δεν τους δείχνουν τον τρόπο, όπως λέει η Cutaia. "Φυσικά, είναι καλό να τα ενθαρρύνεις στη διάρκεια μιας δραστηριότητας, αλλά πρώτα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, ώστε να μπορούν να κάνουν αυτό που τους λες", αναφέρει. Αν δεν αισθάνονται ότι μπορούν να το κάνουν, υπάρχει κίνδυνος να απογοητευτούν και ίσως να τα παρατήσουν.