Υπάρχουν καλά είδη "φαγητού της παρηγοριάς";

1. Μάθε τι σημαίνει πραγματικά να νιώθεις όμορφα.

Η άνεση είναι περισσότερο μια κατάσταση του σώματος μετά, και όχι ενώ τρως, λέει η Krista Scott-Dixon, PhD, διευθύντρια προγράμματος της Precision Nutrition. "Θα πρέπει να βρίσκεσαι σε μια κατάσταση ήρεμης και διαρκούς εγρήγορσης και όχι σε μια προσωρινή κατάσταση νωθρότητας, ή "κώματος από το φαγητό" ή σε μια κατάσταση υπερδιέγερσης", αναφέρει. Πρέπει να νιώθεις σαν να κάθεσαι στο μπαλκόνι σου ένα κυριακάτικο πρωινό, με ένα φλιτζάνι καφέ, όχι λήθαργο ή νευρικότητα.



Για να βρεις τροφές που σε κάνουν να νιώθεις πραγματικά καλά, παρατήρησε το σώμα σου αμέσως μετά το φαγητό, μία ώρα αργότερα (ενώ το σώμα σου ξεκινάει την πέψη), το επόμενο πρωί και δύο ημέρες μετά, προτείνει η Scott-Dixon. Η δυσφορία λόγω κορεσμού και το πρήξιμο στο στομάχι μπορεί να φανούν άμεσα, ωστόσο άλλα ανησυχητικά συμπτώματα, όπως το αυξημένο φούσκωμα και γαστρεντερολογικά προβλήματα ή κόπωση μπορεί να εμφανιστούν μετά από 12 με 24 ώρες, εξηγεί. Αυτά τα συμπτώματα μαρτυρούν ότι πρέπει να αποφεύγεις τα συγκεκριμένα φαγητά της παρηγοριάς.



2. Προτίμησε τροφές που είναι πλούσιες σε πολλά στοιχεία και όχι μόνο σε ένα.

Αντί να επιλέξεις λιχουδιές που είναι πλούσιες σε κορεσμένα ή τρανς λιπαρά, περιέχουν κενές θερμίδες ή είναι γεμάτες με πρόσθετα σάκχαρα, προτίμησε τροφές με καλύτερο διατροφικό προφίλ. Για παράδειγμα, μπορείς να αντικαταστήσεις το βούτυρο με αβοκάντο, για να επιτύχεις έναν πιο υγιεινό τύπο λιπαρών με παρόμοια κρεμώδη υφή. Ή, δοκίμασε ένα "τυρί" πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, από αμύγδαλα και κάσιους, λέει η Olenik. Τέλος, προτίμησε τα φρούτα (όπως τα μούρα και οι χουρμάδες) αντί της κατεργασμένης ζάχαρης, όπου αυτό είναι δυνατό. Οι μη επεξεργασμένες τροφές που είναι πλούσιες σε θρεπτικά στοιχεία (φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης κ.λπ.) θα σε βοηθήσουν να νιώσεις σωματική αλλά και πνευματική ευεξία, αναφέρει η Olenik.



3. Πρόσεχε το έντερό σου.

Οι ειδικοί το ονομάζουν "η σύνδεση εγκεφάλου-εντέρου": τα βακτήρια στο γαστρεντερικό σύστημα, δηλαδή στο έντερό σου, στέλνουν σήματα στο κεντρικό νευρικό σου σύστημα. Γι' αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με έρευνες, η κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών μπορεί να αποσυντονίσει τα βακτήρια και να σε κάνει να νιώθεις περισσότερο άγχος ή λύπη από ό,τι συνήθως. Από την άλλη πλευρά, η κατανάλωση τροφών που προάγουν τα καλά βακτήρια στο έντερό σου, όπως τα πλούσια σε φυτικές ίνες δημητριακά ολικής άλεσης και οι φακές, τα λιπαρά που είναι πλούσια σε ω-3 (καρύδια, λιναρόσπορος ή σπόροι τσία) και τα προϊόντα ζύμωσης (κεφίρ, ξινολάχανο ή κίμτσι), μπορεί να ωφελήσει το σώμα και το μυαλό σου, αναφέρει η Olenik. Αυτό συμβαίνει επειδή η διατροφή αυτού του είδους και, ενδεχομένως, ακόμα και η καθημερινή λήψη προβιοτικών, μπορεί να σε βοηθήσει να εξισορροπήσεις τα βακτήρια του εντέρου, ώστε να νιώθεις καλά, σωματικά και πνευματικά, λέει η Olenik.