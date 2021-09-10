Νέα παραδείγματα

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Emma Meesseman
Πέτα ψηλά, αλλά πάτα γερά στη γη. Παρά τα όσα έχει καταφέρει, η παίκτρια του WNBA Emma Meesseman πάντα θα είναι απλώς "η Emma από το Υπρ".
Όσο ψηλά και αν έχει φτάσει η Emma, πάντα παραμένει ο εαυτός της. Μας εξηγεί πώς η στήριξη από τον περίγυρό της και η πόλη όπου μεγάλωσε τη βοήθησαν να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Είτε είναι με την παρέα και την οικογένειά της είτε ταξιδεύει στον κόσμο ως πρωταθλήτρια, η Emma παραμένει ακριβώς αυτή που είναι: απλώς η Emma.
Φαίνεσαι πολύ δεμένη με τον τόπο καταγωγής σου. Πόσο σημαντικές είναι οι ρίζες σου για εσένα;
EMMA: Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να θυμάμαι πάντα από πού προέρχομαι. Το ότι μεγάλωσα εδώ με βοήθησε να παραμείνω προσγειωμένη. Παρέμεινα η ίδια Emma, ό,τι και αν συνέβη. Οι άνθρωποι που ζουν εδώ με γνωρίζουν ως την αληθινή Emma και όχι ως την Emma που παίζει στη Ρωσία ή στην Αμερική ή την Emma που αναδείχτηκε MVP. Για εκείνους, είμαι απλώς η Emma. Αυτό είναι που μου αρέσει στην ιδιαίτερη πατρίδα μου.
"Οι άνθρωποι που ζουν εδώ με γνωρίζουν ως την αληθινή Emma και όχι ως την Emma που παίζει στη Ρωσία ή στην Αμερική ή την Emma που αναδείχτηκε MVP. Για εκείνους, είμαι απλώς η Emma"
– Emma Meesseman
Τι θα έκανες αν κάποιος φίλος σου θεωρούσε ότι συμπεριφέρεσαι σαν ντίβα;
EMMA: Νομίζω ότι θα ντρεπόμουν. Δεν θα ήξερα πώς να διαχειριστώ τον εαυτό μου. Αυτό είναι κάτι που προσπαθώ να αποφύγω όλη μου τη ζωή παραμένοντας απλώς προσγειωμένη.
Αν κάποιος που με ξέρει καλά μου έλεγε π.χ. "αυτή είναι μια πτυχή σου που δεν είχα ξαναδεί και δεν μου αρέσει", δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Αυτό είναι κάτι που φοβάμαι πολύ. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που αλλάζουν. Βλέπω άτομα να αλλάζουν όταν πετυχαίνουν κάτι, ακόμα και αν δεν είναι τόσο σπουδαίο. Όταν κάποιος πιστεύει ότι έχει πετύχει κάτι και αλλάζει συμπεριφορά, δεν μου αρέσει. Δεν θέλω να έχω στον κύκλο μου άτομα που αλλάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις.
"Παρέμεινα η ίδια Emma, ό,τι και αν συνέβη"
– Emma Meesseman
Θαυμάζεις τη μαμά σου. Τι έμαθες από εκείνη μεγαλώνοντας και πόσο σε επηρεάζει τώρα;
EMMA: Δεν έχω δει ποτέ τη μαμά μου να παίζει, αλλά μου έλεγαν ότι ήταν πολύ καλή παίκτρια και ότι είχε κερδίσει βραβεία. Καθώς ήμουν ένα δραστήριο και ανταγωνιστικό "αγρίμι", ήθελα να ξεπεράσω τη μαμά μου. Όμως, ποτέ δεν με πίεσε να παίξω μπάσκετ. Από πολύ νωρίς στην καριέρα μου, ξεκαθαρίσαμε ότι είναι η μαμά μου και όχι η προπονήτριά μου. Το πιο σημαντικό μάθημα που πήρα από εκείνη είναι να μην περιπλέκω τα πράγματα και να παραμένω ο εαυτός μου. Αυτό είναι κάτι που φρόντισε η ίδια και ο μπαμπάς μου. Ποτέ δεν θα ξεχάσω ποια είμαι και θα παραμείνω ακριβώς όπως είμαι.
"Να μην περιπλέκω τα πράγματα και να παραμένω ο εαυτός μου".
– Emma Meesseman
Πώς σε βοήθησε ο αθλητισμός στην προσωπική σου ζωή; Παλαιότερα, είχες αναφέρει ότι στην Αμερική απέκτησες μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως παίκτρια. Έγινε το ίδιο και με την αυτοπεποίθησή σου στην καθημερινή ζωή;
EMMA: Έτσι νομίζω. Το μπάσκετ μού έδωσε αυτοπεποίθηση στην προσωπική μου ζωή, επειδή είμαι ψηλή και είμαι κορίτσι. Νομίζω ότι χωρίς το μπάσκετ θα μου ήταν πιο δύσκολο να αποδεχτώ τον εαυτό μου και το σώμα μου. Όμως, τώρα ανήκω σε έναν κόσμο όπου όλοι είναι ψηλοί και πετυχαίνω πράγματα χάρη στο ύψος μου. Σίγουρα με βοήθησε και τόνωσε την αυτοπεποίθησή μου.
"Τώρα ανήκω σε έναν κόσμο όπου όλοι είναι ψηλοί και πετυχαίνω πράγματα χάρη στο ύψος μου".
– Emma Meesseman
Σκηνοθεσία: Chaka (Charlene van Kasteren) @charlenevankasteren
Φωτογράφος: Jaimy Gail @jaimygail
Φωτογράφος Β': Boris Lutters
Πάτα γερά στη γη με την Emma Meesseman
"Βλέπω άτομα να αλλάζουν όταν πετυχαίνουν κάτι, ακόμα και αν δεν είναι τόσο σπουδαίο. Όταν κάποιος πιστεύει ότι έχει πετύχει κάτι και αλλάζει συμπεριφορά, δεν μου αρέσει καθόλου", μας είπε η Emma. Για εκείνη, σημασία έχει να μένουμε πιστοί στον εαυτό μας και να είμαστε αληθινοί: ένα γνώριμο συναίσθημα μιας κρυφής σπιτόγατας που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Ακολούθησε την Emma στο ταξίδι της. Κάποτε, μπορεί να γίνει το δικό σου ταξίδι.