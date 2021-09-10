Νέα παραδείγματα

EMMA: Νομίζω ότι θα ντρεπόμουν. Δεν θα ήξερα πώς να διαχειριστώ τον εαυτό μου. Αυτό είναι κάτι που προσπαθώ να αποφύγω όλη μου τη ζωή παραμένοντας απλώς προσγειωμένη.

Αν κάποιος που με ξέρει καλά μου έλεγε π.χ. "αυτή είναι μια πτυχή σου που δεν είχα ξαναδεί και δεν μου αρέσει", δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Αυτό είναι κάτι που φοβάμαι πολύ. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που αλλάζουν. Βλέπω άτομα να αλλάζουν όταν πετυχαίνουν κάτι, ακόμα και αν δεν είναι τόσο σπουδαίο. Όταν κάποιος πιστεύει ότι έχει πετύχει κάτι και αλλάζει συμπεριφορά, δεν μου αρέσει. Δεν θέλω να έχω στον κύκλο μου άτομα που αλλάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις.