Χρειάζομαι περισσότερο σίδηρο στη δίαιτά μου;

Πώς να αυξήσεις την πρόσληψη σιδήρου

Δες μια γρήγορη σύνοψη των πηγών σιδήρου και της ποσότητας που χρειάζεσαι. Αρχικά, υπάρχουν δύο τύποι σιδήρου: ο αιμικός, ο οποίος είναι ζωικής προέλευσης, ιδιαίτερα στο κόκκινο κρέας και τα πουλερικά, και ο μη αιμικός, φυτικής προέλευσης. "Ο σίδηρος στα αιμικά τρόφιμα τείνει να απορροφάται εύκολα", υποστηρίζει η Foroutan. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, ο μη αιμικός σίδηρος έχει φυσικές φυτικές ενώσεις προσκολλημένες σε αυτόν που είναι δύσκολο να διασπαστούν, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την απορρόφηση.



Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη είναι 8 mg για τους άνδρες και 18 mg για τις γυναίκες (27 αν είσαι έγκυος), σύμφωνα με το National Institutes of Health (NIH). Αν είσαι χορτοφάγος, χρειάζεσαι σχεδόν τη διπλάσια ποσότητα, σύμφωνα με το NIH, για να αντισταθμίσεις την κακή απορρόφηση. Η κατανάλωση τροφίμων όπως είναι το σπανάκι και άλλα σκουρόχρωμα φυλλώδη λαχανικά, τα αποξηραμένα βερίκοκα και ροδάκινα, ο αρακάς, τα φασόλια, οι φακές και οι καρδιές φοίνικα, μπορεί να σε βοηθήσει να προσλαμβάνεις μεγαλύτερες ποσότητες αυτού του μεταλλικού στοιχείου. Μίλησε με τον γιατρό σου πριν ξεκινήσεις να αυξάνεις σημαντικά τις ποσότητες που καταναλώνεις ή ακόμα και αν σκέφτεσαι κάποιο συμπλήρωμα, επειδή τα 45 mg ή μεγαλύτερη ποσότητα σιδήρου μπορεί να προκαλέσουν στομαχικά προβλήματα, εκτός αν λαμβάνονται με ιατρική συνταγή.



Για να βοηθήσεις τον οργανισμό σου να απορροφά καλύτερα τον μη αιμικό σίδηρο, συνδύασέ τον με αιμικές πηγές, για παράδειγμα, προσθέτοντας λίγο κρέας στο πιάτο με το σπανάκι και τις φακές, καθώς το πρώτο βελτιώνει την απορρόφηση του δεύτερου. Εναλλακτικά, αν δεν προτιμάς το κρέας, συνδύασε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο με τρόφιμα που περιέχουν βιταμίνη C, όπως πιπεριές, ντομάτες, εσπεριδοειδή και φράουλες. "Η βιταμίνη C ξεκινά μια χημική διεργασία που συμβάλλει στη διάσπαση των ισχυρών φυτικών ενώσεων και έτσι λαμβάνεις περισσότερο σίδηρο από αυτές", λέει ο Adam Feit, Performance-Nutrition Coordinator της Precision Nutrition. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι τανίνες στο τσάι και τον καφέ μπορούν να περιορίσουν την απορρόφηση σιδήρου. Γι' αυτό προσπάθησε να αποφεύγεις αυτά τα ροφήματα σε διάστημα 60-90 λεπτών από την κατανάλωση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο, προσθέτει ο Wardenaar.



Όταν τα επίπεδα σιδήρου σου είναι σε καλό επίπεδο, θα πρέπει να αρχίσεις να νιώθεις καλύτερα μέσα σε λίγες μέρες, υποστηρίζει ο Wardenaar. Και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα θελήσεις ποτέ ξανά να τον παραλείψεις από τη διατροφή σου.