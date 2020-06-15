Προπόνηση παιδιών με θετική στάση
Καθοδήγηση
Από τη Nike Training
Δίδαξε στα παιδιά πώς να γιορτάζουν τις προσπάθειές τους για να τα βοηθήσεις να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους.
Σε αυτό το άρθρο, θα σου δείξουμε πώς να χρησιμοποιήσεις την ειλικρίνεια και τη θετική ενθάρρυνση για να δώσεις κίνητρα στα παιδιά σου να συνεχίζουν την προσπάθεια, ακόμα και όταν έρχονται αντιμέτωπα με εμπόδια. Επίσης, θα σου εξηγήσουμε γιατί θα γίνουν ακόμα καλύτερα παρά τις δυσκολίες.
Όταν τα παιδιά μένουν συνεχώς στο σπίτι, είναι σημαντικό να συνεχίζουν τη σωματική δραστηριότητα και να έχουν ανεβασμένη διάθεση. Γι' αυτό, πήραμε μαθήματα από τη δέσμευση Made to Play της Nike, για να σου προσφέρουμε μια αναλυτική παρουσίαση των έξι βασικών στοιχείων προπόνησης, ώστε να βοηθήσεις τα παιδιά να παραμείνουν χαρούμενα και δραστήρια. Σε αυτό το άρθρο, εστιάζουμε στην Επιδοκιμασία. Ζητήσαμε από τη Houda Loukili, μια προπονήτρια στο πρόγραμμα Favela Street στο Άμστερνταμ, να μας εξηγήσει την αξία της επιδοκιμασίας.
Επιβράβευσε την πρόοδο
"Τα παιδιά μπορούν να εξελιχθούν μόνο μέσα από την πνευματική τροφή", αναφέρει η Houda.
Αλλά πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό; "Κάνοντάς τους απόλυτα ειλικρινή σχόλια", απαντά η Houda. Όταν τα επιβραβεύουμε, είναι σημαντικό να αναφερόμαστε σε κάτι συγκεκριμένο, το οποίο τα παιδιά μπορούν να ελέγξουν, όπως την προσπάθεια ή την αποφασιστικότητα. Θα μπορούσες, για παράδειγμα, να πεις στα παιδιά το εξής: "Είδα ότι η άσκηση ήταν δύσκολη, αλλά δεν τα παράτησες", για να τα βοηθήσεις.
Αυτές οι μικρές, ειλικρινείς λέξεις ενθάρρυνσης έχουν τελικά μεγάλη σημασία. Η Houda αναφέρει επίσης ότι ενώ μπορούμε να είμαστε γενναιόδωροι με τα σχόλιά μας, πρέπει επίσης να έχουμε υπομονή και να μην περιμένουμε πάρα πολλά αμέσως.
Είναι οι μικροί πρωταθλητές σου, γι' αυτό επικεντρώσου στα μικρά θετικά στοιχεία. Όπως αναφέρει και η Houda: "Διατήρησε τη διάθεση ανεβασμένη και γιόρτασε τη ζωή".
"Κάνε τους απόλυτα ειλικρινή σχόλια"
Houda Loukili, προπονήτρια, πρόγραμμα Favela Street
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Είναι επίσης πολύ σημαντικό να δείχνεις στα παιδιά ότι είσαι στο πλευρό τους, ακόμα και όταν κάνουν λάθη. Προσφέροντας απλόχερα ενθάρρυνση, όπως χειρονομίες επιδοκιμασίας, μπορείς να δημιουργήσεις ουσιαστικές στιγμές σύνδεσης. Δώσε τους να καταλάβουν ότι είσαι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής τους. Ενθάρρυνε τα παιδιά ακόμα περισσότερο, συμβουλεύει η Houda, ειδικότερα όταν έρχονται αντιμέτωπα με εμπόδια. Αν πουν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, τότε μπορείς να τους απαντήσεις το εξής: "Δεν μπορείς να το κάνεις ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις αν συνεχίσεις να προσπαθείς".