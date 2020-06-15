"Τα παιδιά μπορούν να εξελιχθούν μόνο μέσα από την πνευματική τροφή", αναφέρει η Houda.



Αλλά πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό; "Κάνοντάς τους απόλυτα ειλικρινή σχόλια", απαντά η Houda. Όταν τα επιβραβεύουμε, είναι σημαντικό να αναφερόμαστε σε κάτι συγκεκριμένο, το οποίο τα παιδιά μπορούν να ελέγξουν, όπως την προσπάθεια ή την αποφασιστικότητα. Θα μπορούσες, για παράδειγμα, να πεις στα παιδιά το εξής: "Είδα ότι η άσκηση ήταν δύσκολη, αλλά δεν τα παράτησες", για να τα βοηθήσεις.



Αυτές οι μικρές, ειλικρινείς λέξεις ενθάρρυνσης έχουν τελικά μεγάλη σημασία. Η Houda αναφέρει επίσης ότι ενώ μπορούμε να είμαστε γενναιόδωροι με τα σχόλιά μας, πρέπει επίσης να έχουμε υπομονή και να μην περιμένουμε πάρα πολλά αμέσως.



Είναι οι μικροί πρωταθλητές σου, γι' αυτό επικεντρώσου στα μικρά θετικά στοιχεία. Όπως αναφέρει και η Houda: "Διατήρησε τη διάθεση ανεβασμένη και γιόρτασε τη ζωή".