Η σημασία των επιλογών στην προπόνηση των παιδιών

Όταν μένουμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι, μπορεί να είναι δύσκολο να βοηθήσουμε τα παιδιά να παραμείνουν δραστήρια. Γι' αυτό, πήραμε μαθήματα από τη δέσμευση Made to Play της Nike, για να σου προσφέρουμε κάθε εβδομάδα μια αναλυτική παρουσίαση των έξι βασικών στοιχείων προπόνησης, έναν τέλειο τρόπο για να βοηθήσεις τα παιδιά να δραστηριοποιηθούν και πάλι και να μπουν σε κίνηση.



Το θέμα αυτής της εβδομάδας είναι η Επιλογή. Έτσι, απευθυνθήκαμε στον Njabulo Ngxongo, προπονητή της Nike για τη Sportstec στο Σοβέτο της Νότιας Αφρικής, για να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κάνουν επιλογές.