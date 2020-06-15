Η σημασία των επιλογών στην προπόνηση των παιδιών

Προπόνηση παιδιών: η σημασία των επιλογών
Καθοδήγηση
Από τη Nike Training
Οι καλές επιλογές μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σου, αλλά και εσένα, να παραμείνετε σε κίνηση και να έχετε θετική διάθεση.
Όταν μένουμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι, μπορεί να είναι δύσκολο να βοηθήσουμε τα παιδιά να παραμείνουν δραστήρια. Γι' αυτό, πήραμε μαθήματα από τη δέσμευση Made to Play της Nike, για να σου προσφέρουμε κάθε εβδομάδα μια αναλυτική παρουσίαση των έξι βασικών στοιχείων προπόνησης, έναν τέλειο τρόπο για να βοηθήσεις τα παιδιά να δραστηριοποιηθούν και πάλι και να μπουν σε κίνηση.
Το θέμα αυτής της εβδομάδας είναι η Επιλογή. Έτσι, απευθυνθήκαμε στον Njabulo Ngxongo, προπονητή της Nike για τη Sportstec στο Σοβέτο της Νότιας Αφρικής, για να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κάνουν επιλογές.
Κάνε τους ερωτήσεις
"Το γεγονός ότι είμαστε προπονητές δεν σημαίνει ότι πρέπει μόνο να μιλάμε. Θα πρέπει επίσης να ακούμε και να μαθαίνουμε", λέει ο Njabulo.
Κάνε ερωτήσεις για να δείξεις στα παιδιά ότι ενδιαφέρεσαι για ό,τι έχουν να πουν. "Άφησέ τα να εκφράσουν τα συναισθήματά τους δίνοντάς τους μια επιλογή, καθώς αυτό τους επιτρέπει να εξασκούν τη λήψη αποφάσεων που βελτιώνουν τη συμπεριφορά, την αυτοεκτίμηση και τις ηγετικές τους δεξιότητες".
Με την εφαρμογή όσων έχεις ακούσει από τα παιδιά σου, θα μπορέσεις να χτίσεις εμπιστοσύνη και σεβασμό, κάτι που είναι σημαντικό για όλους.
Άφησέ τα να σε καθοδηγήσουν
Για να παραμείνουν τα παιδιά δραστήρια και αφοσιωμένα, δώσε τους τον έλεγχο της εμπειρίας. Άφησέ τα να σε καθοδηγήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα και να δημιουργήσουν τις δικές τους δραστηριότητες. "Άφησέ τα να εκφραστούν μέσα από το παιχνίδι και να είσαι ανοιχτός σε ό,τι προτείνουν", λέει ο Njabulo. "Αυτό τα κάνει χαρούμενα".