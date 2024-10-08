Όταν φτάνει ο καιρός που ένα κορίτσι ετοιμάζεται να φορέσει για πρώτη φορά στηθόδεσμο ή αθλητικό στηθόδεσμο, είναι σημαντικό να κάνει τη σωστή επιλογή. Οι νεαρές αθλήτριες πρέπει να βρουν έναν στηθόδεσμο που εφαρμόζει καλά, ώστε να έχουν τη σιγουριά, την άνεση και τη δύναμη που χρειάζονται για να κινηθούν. Αυτοί οι αθλητικοί στηθόδεσμοι για κορίτσια διατίθενται σε διάφορα στιλ, ενώ είναι σχεδιασμένοι για να παρέχουν κάλυψη και άνεση τόσο στα σπορ όσο και στην καθημερινότητα.

Η Nike προσφέρει παιδικούς στηθόδεσμους σε διάφορα χρώματα, μοτίβα και στιλ. Αν η έφηβη κόρη σου ψάχνει έναν αθλητικό στηθόδεσμο είτε για τη γυμναστική είτε για κάθε μέρα στο σχολείο, υπάρχει ένα στηθόδεσμος Nike για κάθε περίσταση.

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Οι στηθόδεσμοι Nike για κορίτσια διατίθενται σε μεγέθη από XS μέχρι XL+ και γενικά είναι φτιαγμένοι για παιδιά ηλικίας από 7 έως 15 ετών. Αν όμως ένα κορίτσι αισθάνεται ότι οι παιδικοί στηθόδεσμοι δεν προσφέρουν αρκετή στήριξη, ένας γυναικείος στηθόδεσμος μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή.

Βρες τους καλύτερους στηθόδεσμους Nike για νεαρές αθλήτριες με αυτόν τον οδηγό.