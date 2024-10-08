Οι καλύτεροι στηθόδεσμοι για κορίτσια από τη Nike
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Αυτοί οι αθλητικοί στηθόδεσμοι για κορίτσια διατίθενται σε διάφορα στιλ, ενώ είναι σχεδιασμένοι για να προσφέρουν κάλυψη και άνεση.
Όταν φτάνει ο καιρός που ένα κορίτσι ετοιμάζεται να φορέσει για πρώτη φορά στηθόδεσμο ή αθλητικό στηθόδεσμο, είναι σημαντικό να κάνει τη σωστή επιλογή. Οι νεαρές αθλήτριες πρέπει να βρουν έναν στηθόδεσμο που εφαρμόζει καλά, ώστε να έχουν τη σιγουριά, την άνεση και τη δύναμη που χρειάζονται για να κινηθούν. Αυτοί οι αθλητικοί στηθόδεσμοι για κορίτσια διατίθενται σε διάφορα στιλ, ενώ είναι σχεδιασμένοι για να παρέχουν κάλυψη και άνεση τόσο στα σπορ όσο και στην καθημερινότητα.
Η Nike προσφέρει παιδικούς στηθόδεσμους σε διάφορα χρώματα, μοτίβα και στιλ. Αν η έφηβη κόρη σου ψάχνει έναν αθλητικό στηθόδεσμο είτε για τη γυμναστική είτε για κάθε μέρα στο σχολείο, υπάρχει ένα στηθόδεσμος Nike για κάθε περίσταση.
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Οι στηθόδεσμοι Nike για κορίτσια διατίθενται σε μεγέθη από XS μέχρι XL+ και γενικά είναι φτιαγμένοι για παιδιά ηλικίας από 7 έως 15 ετών. Αν όμως ένα κορίτσι αισθάνεται ότι οι παιδικοί στηθόδεσμοι δεν προσφέρουν αρκετή στήριξη, ένας γυναικείος στηθόδεσμος μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή.
Βρες τους καλύτερους στηθόδεσμους Nike για νεαρές αθλήτριες με αυτόν τον οδηγό.
Οι καλύτεροι στηθόδεσμοι Nike για κορίτσια
Για σπορ, προπονήσεις και άλλα είδη κίνησης με υψηλότερη ένταση
Για τις νεαρές αθλήτριες που συμμετέχουν σε σπορ ή άλλες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κίνηση με υψηλότερη ένταση, ένας πιο σταθερός στηθόδεσμος μπορεί να προσφέρει καλύτερη συγκράτηση, εξασφαλίζοντας το κατάλληλο επίπεδο στήριξης και αίσθηση ελαφριάς συμπίεσης κατά την άσκηση.
Για παράδειγμα, ο στηθόδεσμος Nike Swoosh έχει αθλητική πλάτη με πιο χοντρές τιράντες, καθώς και πιο φαρδύ λάστιχο υποστήριξης για περισσότερη στήριξη. Με την τεχνολογία Nike Dri-FIT, ο στηθόδεσμος Nike Swoosh διασκορπίζει την υγρασία στην επιφάνεια του υφάσματος, χαρίζοντας στις νεαρές αθλήτριες δροσερή και στεγνή εφαρμογή όταν ιδρώνουν. Αυτός ο στηθόδεσμος, ο οποίος διατίθεται επίσης σε γυναικεία μεγέθη, κυκλοφορεί σε διάφορα χρώματα και μοτίβα, καθώς και σε στιλ διπλής όψης.
Για καθημερινό, casual ντύσιμο
Αν το παιδί σου χρειάζεται έναν στηθόδεσμο για το παιχνίδι ή για καθημερινή χρήση, προτίμησε ένα στιλ με ανάλαφρη και διακριτική αίσθηση.
Για παράδειγμα, ο στηθόδεσμος Nike One έχει ελαστικό ύφασμα και υψηλή κάλυψη στο στέρνο, ενώ ο στηθόδεσμος Nike Indy διατίθεται σε διάφορα στιλ και σχέδια.
Ο στηθόδεσμος Indy προσφέρει σε ενήλικες και παιδιά απαλή, λεία αίσθηση και ελευθερία κινήσεων, καθώς έχει πιο λεπτές τιράντες στους ώμους. Επίσης, αυτοί οι στηθόδεσμοι διαθέτουν τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Nike Dri-FIT.
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Πώς να υπολογίσεις το μέγεθος στηθόδεσμου για κορίτσια
1. Μέτρησε κάτω από το στήθος
Κρατώντας μια μεζούρα οριζόντια, τύλιξέ τη γύρω από τον θώρακα ακριβώς κάτω από το στήθος. Η μεζούρα πρέπει να εφαρμόζει καλά πάνω στο σώμα.
2. Δεν έχεις μεζούρα;
Πάρε ένα σχοινί (ή ακόμα και ένα κορδόνι παπουτσιού), ένα στιλό και έναν χάρακα. Πέρασε το σχοινί γύρω από τον θώρακα οριζόντια ακριβώς κάτω από το στήθος (περίπου όπως θα έκανες με μια μεζούρα) και χρησιμοποίησε το στιλό για να σημειώσεις το σημείο όπου η μία άκρη του σχοινιού συναντά την άλλη πλευρά. Στη συνέχεια, ακούμπησε το σχοινί σε μια επίπεδη επιφάνεια και χρησιμοποίησε έναν χάρακα για να βρεις τη μέτρηση της περιοχής κάτω από το στήθος.
3. Πώς θα βρεις το κατάλληλο μέγεθος στηθόδεσμου…
Χρησιμοποίησε τη μέτρηση της περιοχής κάτω από το στήθος από το βήμα 1 ή 2 για να βρεις το κατάλληλο μέγεθος στηθόδεσμου από τον πίνακα μεγεθών. Αν η μέτρηση βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγέθη του πίνακα, επίλεξε το μεγαλύτερο μέγεθος, καθώς ένας ελαφρώς μεγαλύτερος στηθόδεσμος θα είναι πιο άνετος από έναν υπερβολικά σφιχτό στηθόδεσμο. *Τα μεγαλύτερα μεγέθη (+) αθλητικών στηθόδεσμων διαφέρουν μόνο ως προς την περιφέρεια, όχι ως προς το μήκος ή το στιλ.
Τρεις συμβουλές για να βρεις τη σωστή εφαρμογή
1. Ξεκίνησε από τις τιράντες
Θα πρέπει να χωράνε δύο δάχτυλα ανάμεσα στις τιράντες και στο σώμα. Αν είναι πολύ χαλαρές, δοκίμασε ένα μικρότερο μέγεθος. Αν νιώθεις ή βλέπεις ότι είναι πολύ σφιχτές στους ώμους, δοκίμασε ένα μεγαλύτερο μέγεθος.
2. Έλεγξε το λάστιχο υποστήριξης
Βεβαιώσου ότι το λάστιχο υποστήριξης δεν είναι πολύ σφιχτό. Θα πρέπει να χωράνε άνετα δύο δάχτυλα ανάμεσα στο λάστιχο υποστήριξης και στο σώμα. Επίσης, σήκωσε τα χέρια πάνω από το κεφάλι, για να βεβαιωθείς ότι το λάστιχο υποστήριξης δεν ανεβαίνει προς τα πάνω. Θα πρέπει να εφαρμόζει ίσια πάνω στα πλευρά.
3. Άλματα χωρίς αναπήδηση
Μην το σκέφτεσαι… πήδηξε! Η αναπήδηση στην περιοχή του στήθους θα πρέπει να είναι ελάχιστη όταν πηδάς, ενώ θα πρέπει να νιώθεις ότι το στήθος είναι καλυμμένο και σταθερό. Αν αισθάνεσαι τόση αναπήδηση που δεν μπορείς να κινηθείς άνετα ή αν υπάρχουν ακάλυπτα σημεία στην περιοχή της μασχάλης ή του ντεκολτέ, δοκίμασε ένα γυναικείο μέγεθος στηθόδεσμου.
Κείμενο: Julia Sullivan