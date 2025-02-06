Έξι συμβουλές που δίνει η Nike στους αθλητές για άνετο ντύσιμο
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Έχοντας σχεδιαστεί για άνεση όλη μέρα, η συλλογή Nike 24.7 προσφέρει ευελιξία για έναν δραστήριο τρόπο ζωής.
Στα αθλητικά ρούχα, άνεση σημαίνει να μην χρειάζεται να διαλέξεις υψηλές επιδόσεις ή καθημερινό στιλ, αλλά να μπορείς να έχεις και τα δύο. Αυτό θέλουν οι αθλητές που έχουν δραστήριο τρόπο ζωής. Η συλλογή Nike 24.7 περιλαμβάνει μια σειρά από προσεκτικά επιλεγμένα βασικά είδη που, αν και απλά, παραμένουν κομψά. Είναι φτιαγμένα από πρωτοποριακά, άνετα υφάσματα όπως το λείο, μαλακό ύφασμα διπλής πλέξης ImpossiblySoft και το ελαστικό, προσαρμοσμένο υλικό PerfectStretch που ακολουθεί τις κινήσεις σου.
Η ιδανική γκαρνταρόμπα περιλαμβάνει έξι βασικά είδη, τα οποία μπορείς να συνδυάζεις για να δημιουργείς άνετα και κομψά σύνολα για τον δραστήριο τρόπο ζωής σου.
Αφού αποκτήσεις τα απαραίτητα από τη συλλογή Nike 24.7, χρησιμοποίησε αυτές τις έξι συμβουλές για να φτιάξεις άνετα και κομψά σύνολα για τον δραστήριο τρόπο ζωής σου.
1. Σκέψου τα χρώματα και τις αναλογίες
Απογείωσε το σύνολό σου παίζοντας με τα χρώματα και τις γραμμές. Οι ευκολοφόρετες ουδέτερες αποχρώσεις της συλλογής Nike 24.7, όπως ταμπά και ανθρακί, χαρίζουν προσεγμένη εμφάνιση. Η μπλούζα ImpossiblySoft που έχει φερμουάρ στο 1/2 του μήκους και πλούσια, ουδέτερη απόχρωση συνδυάζεται τέλεια με το chino παντελόνι PerfectStretch για αρμονικό αποτέλεσμα που κινείται σε παρόμοιους τόνους. Κάνε το look πιο ενδιαφέρον, παίζοντας με τις αναλογίες. Για παράδειγμα, συνδύασε στενές μπλούζες με παντελόνια με φαρδιά μπατζάκια ή φαρδιές μπλούζες με προσαρμοσμένα jogger παντελόνια.
Ολοκλήρωσε το look με sneaker ψηλού προφίλ, μακριές κάλτσες και χιαστί τσάντα. Για ακόμα περισσότερο στιλ, πρόσθεσε ένα τζάκετ ή ένα αμάνικο μπουφάν σε αυστηρή γραμμή.
2. Πόνταρε στην ευελιξία
Όταν θέλεις να φτιάξεις μια ευέλικτη γκαρνταρόμπα, πρέπει να επιλέξεις τα κατάλληλα κομμάτια. Τα βασικά είδη της συλλογής Nike 24.7, όπως το παντελόνι PerfectStretch με φαρδιά μπατζάκια και το jogger παντελόνι ImpossiblySoft, είναι ό,τι πρέπει για να εμφανίζεσαι στις πρωινές σου υποχρεώσεις και στις βραδινές σου εξόδους με στιλ. Κάθε κομμάτι μπορεί να εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. Ένα πουκάμισο με προσαρμοσμένη γραμμή χαρίζει κομψότητα, ενώ μια ανάλαφρη μπλούζα με κουκούλα προσφέρει πρακτικότητα. Συνδυάζοντας διαφορετικά υφάσματα και γραμμές, μπορείς να δημιουργήσεις σύνολα που φοριούνται άνετα στις καθημερινές δουλειές, στις προπονήσεις και στις χαλαρές συναντήσεις με φίλους. Για να δέσει το look παραμένοντας κομψό, βάλε ένα ζευγάρι sneaker σε παρόμοια απόχρωση ή μια σπορ χιαστί τσάντα.
3. Επίλεξε ασορτί κομμάτια
Ένα σετ είναι η σίγουρη επιλογή για τις μέρες που δουλεύεις από το σπίτι, ταξιδεύεις ή κυκλοφορείς έξω για δουλειές. Το φούτερ ImpossiblySoft με crew λαιμόκοψη και το ασορτί jogger παντελόνι από τη συλλογή 24.7 έρχονται για να σου λύσουν τα χέρια, συνθέτοντας ένα μονόχρωμο look με κομψό αλλά ευχάριστα χαλαρό ύφος. Απογείωσε αυτόν τον σπορ συνδυασμό φορώντας ένα ζευγάρι sneaker σε παρόμοια απόχρωση, ένα κλασικό jockey καπέλο και ορθογώνια γυαλιά ηλίου.
4. Πρόσθεσε ένα προσαρμοσμένο κομμάτι
Τα μαύρα κολάν και τα άνετα jogger παντελόνια αποτελούν σταθερή αξία στην γκαρνταρόμπα σου, καθώς είναι απαραίτητα για να φτιάξεις τόσο σπορ όσο και κλασικά look. Συνδύασέ τα με την ανδρική μπλούζα ImpossiblySoft με φερμουάρ στο 1/2 του μήκους ή με τη γυναικεία υφαντή μπλούζα PerfectStretch από τη συλλογή Nike 24.7 για να αποκτήσεις αμέσως στιλ. Ένα τζάκετ σε αυστηρή γραμμή είναι ακόμα ένας έξυπνος τρόπος να δημιουργήσεις ένα σύνολο για οποιαδήποτε περίσταση, ειδικά αν περιλαμβάνει ένα κάπρι κολάν και ένα εφαρμοστό T-Shirt σε crop γραμμή. Ολοκλήρωσε το look με ένα ζευγάρι κομψά sneaker χαμηλού προφίλ και μια νάιλον τσάντα που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της ζωής στην πόλη. Αυτός ο συνδυασμός είναι ιδανικός αν πρόκειται να πεταχτείς για δουλειές ή να συναντήσεις φίλους, αλλά θέλεις να έχεις κομψή εμφάνιση.
5. Επίλεξε ένα παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια
Τα παντελόνια με φαρδιά μπατζάκια επανέρχονται στη μόδα και το παντελόνι PerfectStretch με φαρδιά μπατζάκια από τη συλλογή 24.7 δίνει μια κομψή διάσταση σε αυτή την τάση. Πράγματι, οι φόρμες είναι η επιτομή του σπορ στιλ. Όμως, ένα παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια δίνει μια νοσταλγική νότα στο σύνολο. Για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, βάλε ένα tank top ή μια μπλούζα με σχέδιο για αντίθεση και ολοκλήρωσε το look σου με ένα ζευγάρι ρετρό sneaker ή ένα σπορ τσαντάκι μέσης. Αυτό το σύνολο εξισορροπεί τέλεια την άνεση με το κομψό στιλ, αποτελώντας ιδανική επιλογή για χαλαρές εξόδους.
6. Άλλαξε sneaker
Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους για να μετατρέψεις το look της προπόνησης σε ένα άνετο καθημερινό σύνολο είναι να αλλάξεις παπούτσια στα γρήγορα. Αντί για αθλητικά sneaker, φόρεσε ένα ζευγάρι ογκώδη σουέντ παπούτσια για να απογειώσεις τη συνολική αισθητική της εμφάνισής σου. Ολοκλήρωσε το look με πρακτικά αξεσουάρ, όπως ένα φαρδύ αντιανεμικό και μια tote τσάντα.
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