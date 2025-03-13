Τρόπος μέτρησης του αθλητικού στηθόδεσμου Nike

Πώς να υπολογίσεις το μέγεθος του αθλητικού στηθόδεσμου Nike
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Μια τεχνική σχεδιάστρια αθλητικών στηθόδεσμων Nike εξηγεί πώς να υπολογίζεις το μέγεθος του αθλητικού στηθόδεσμου και να επιλέγεις το στιλ με την καλύτερη εφαρμογή.
Για πολλές αθλήτριες, οι αθλητικοί στηθόδεσμοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε συνόλου για την προπόνηση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αθλητικοί στηθόδεσμοι είναι ένα από τα πιο τεχνικά είδη ένδυσης που φορούν οι αθλήτριες, εξηγεί η Tara Sweeney, τεχνική σχεδιάστρια αθλητικών στηθόδεσμων Nike.
Όμως, η ιδανική εφαρμογή δεν έχει να κάνει μόνο με τις μετρήσεις. Σύμφωνα με τη Sweeney, "Για να βρεις τον κατάλληλο αθλητικό στηθόδεσμο, πρέπει να πετύχεις τον απόλυτο συνδυασμό άνεσης και στήριξης για το μέγεθος του στήθους και τον βαθμό σφριγηλότητας του δέρματος, τον σωματότυπο και τη δραστηριότητα για την οποία τον χρειάζεσαι".
Για να σε βοηθήσει να βρεις τη σωστή εφαρμογή, η Sweeney εξήγησε πώς πρέπει να υπολογίζεις το μέγεθος του στηθόδεσμου.
Πώς να υπολογίσεις το μέγεθος του αθλητικού στηθόδεσμου Nike
Σύμφωνα με τη Sweeney, για να υπολογίσεις σωστά το μέγεθος που πρέπει να έχει ο αθλητικός στηθόδεσμος Nike, δοκίμασε να φορέσεις έναν στηθόδεσμο χωρίς επένδυση, που διαχωρίζει τα στήθη.
Βρες το σωστό μέγεθος στηθόδεσμου
Βρες το σωστό μέγεθος στηθόδεσμου για σένα με τη βοήθεια αυτού του κουίζ δύο βημάτων. Προτού ξεκινήσεις, φόρεσε έναν στηθόδεσμο χωρίς επένδυση που στηρίζει το φυσικό σχήμα του στήθους σου (όχι μπουστάκι ούτε στηθόδεσμο με ενίσχυση).
Μέτρησε πρώτα την περιοχή κάτω από το στήθος
Μέτρησε γύρω από το λάστιχο υποστήριξης στο κάτω μέρος του στηθόδεσμου, ακριβώς κάτω από το στήθος, τυλίγοντας σφιχτά τη μεζούρα. Στρογγυλοποίησε στην πλησιέστερη τιμή. Αν δεν έχεις μεζούρα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κορδόνι παπουτσιών και χάρακα. Ακολούθησε τις παραπάνω οδηγίες. Ακούμπησε τον σπάγκο σε μια επίπεδη επιφάνεια και μέτρησε με τον χάρακα.
Στη συνέχεια, μέτρησε το cup
Κρατώντας τη μεζούρα παράλληλα προς το πάτωμα, τοποθέτησέ την πάνω στο πιο φαρδύ σημείο του στήθους σου. Μέτρησε από το κέντρο του στήθους μέχρι το σημείο όπου τελειώνει ο ιστός του μαστού στη μία πλευρά (εκεί όπου θα ακουμπούσε η μπανέλα). Στρογγυλοποίησε στην πλησιέστερη τιμή.
Το δικό σου μέγεθος στους στηθόδεσμους Nike
Με βάση τις απαντήσεις σου, αυτό είναι το μέγεθος στηθόδεσμου που πιστεύουμε ότι σου ταιριάζει καλύτερα.
Τρεις τρόποι για να διαπιστώσεις αν ο αθλητικός στηθόδεσμος εφαρμόζει σωστά
Για να διαπιστώσεις αν ο στηθόδεσμος έχει την ιδανική εφαρμογή, κάνε αυτή τη γρήγορη δοκιμή τριών βημάτων στο δοκιμαστήριο (ή το σπίτι σου).
1. Αξιολόγησε πόσο σφιχτό είναι το λάστιχο υποστήριξης
Όσον αφορά τη λειτουργικότητα, το κάτω λάστιχο υποστήριξης ενός αθλητικού στηθόδεσμου είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του, επισημαίνει η Sweeney. Για να διαπιστώσεις αν εφαρμόζει σωστά, έλεγξε αν μπορείς να περάσεις με άνεση δύο δάχτυλα κάτω από το λάστιχο υποστήριξης ενώ φοράς τον στηθόδεσμο. Ακολουθούν μερικές επιπλέον συμβουλές:
Αν το λάστιχο υποστήριξης μετακινείται προς τα επάνω και η περιοχή των cup είναι χαλαρή ή δεν υποστηρίζεται επαρκώς όταν σηκώνεις τα χέρια σου, τότε το μέγεθος του στηθόδεσμου ενδεχομένως να είναι πολύ μεγάλο.
Αν το λάστιχο υποστήριξης είναι τόσο σφιχτό που δυσκολεύεσαι να πάρεις βαθιές ανάσες και να κινηθείς ελεύθερα, τότε το μέγεθος του στηθόδεσμου ενδεχομένως να είναι πολύ μικρό.
2. Έλεγξε τις τιράντες
Αν χρειάζεται να φτιάχνεις συνεχώς τις τιράντες ή αν οι τιράντες εφαρμόζουν πολύ έξω στους ώμους σου, τότε το μέγεθος του στηθόδεσμου μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Αν οι τιράντες πιέζουν τον αυχένα ή αν είναι υπερβολικά (και ορατά) σφιχτές στους ώμους, τότε το μέγεθος του στηθόδεσμου μπορεί να είναι πολύ μικρό.
Αν το λάστιχο υποστήριξης παραμένει στη θέση του όταν σηκώνεις τα χέρια, τότε το μέγεθος είναι εντάξει. Οι τιράντες πρέπει να είναι σταθερές αλλά να μην σε σφίγγουν.
Περισσότερες από τις μισές γυναίκες έχουν ασύμμετρο στήθος. Οι ρυθμιζόμενες τιράντες είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να προσαρμόζεις την εφαρμογή ενός αθλητικού στηθόδεσμου. Όμως, η Sweeney επισημαίνει ότι το να σφίγγεις τις τιράντες ενός αθλητικού στηθόδεσμου που δεν εφαρμόζει σωστά σε άλλες περιοχές, όπως όταν "το μέγεθος cup είναι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό ή όταν το λάστιχο υποστήριξης είναι πολύ χαλαρό" δεν λύνει το πρόβλημα της εφαρμογής.
3. Μιμήσου τη δραστηριότητα που σκοπεύεις να κάνεις φορώντας τον στηθόδεσμο
Ένας στηθόδεσμος πρέπει να σε βοηθά να νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά και άνεση στη δραστηριότητα ή στο άθλημά σου. Σύμφωνα με τη Sweeney, ο καλύτερος τρόπος για να δεις πώς νιώθεις είναι να αναπαραστήσεις όλες τις κινήσεις που θα κάνεις φορώντας τον στηθόδεσμο, είτε πρόκειται για τις αγαπημένες σου στάσεις γιόγκα είτε για ένα βαθύ κάθισμα. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζει ο αθλητικός στηθόδεσμος και ακολουθεί την κίνηση του σώματός σου πρέπει να είναι απολύτως εξατομικευμένος στις ανάγκες σου.
Πώς να βρεις το καλύτερο μέγεθος στηθόδεσμου: επιπλέον παράγοντες εφαρμογής που πρέπει να λάβεις υπόψη
Σύμφωνα με τη Sweeney, αν και η εφαρμογή στις τιράντες και στο λάστιχο υποστήριξης είναι συνήθως το πιο εμφανές κριτήριο ότι ένας στηθόδεσμος εφαρμόζει σωστά, υπάρχουν ορισμένοι άλλοι παράγοντες που μπορούν να σε βοηθήσουν να καταλάβεις αν έχεις κάνει λάθος στο μέγεθος:
Όταν το μέγεθος του στηθόδεσμου είναι πολύ μικρό, συνήθως:
- το στήθος προεξέχει από την περιοχή της λαιμόκοψης ή κάτω από τις μασχάλες ή ξεχειλίζει από το πλάι του στηθόδεσμου
- η περιοχή της λαιμόκοψης ή/και κάτω από τις μασχάλες πέφτει πολύ χαμηλά στο σώμα
- η περιοχή των cup έχει πολύ μικρό μήκος, με αποτέλεσμα το κάτω λάστιχο υποστήριξης να ανασηκώνεται και να ακουμπάει στο κάτω μέρος του στήθους αντί για κάτω ακριβώς από τον ιστό του μαστού
Όταν το μέγεθος του στηθόδεσμου είναι πολύ μεγάλο, συνήθως:
- το ύφασμα ζαρώνει ή μαζεύει υπερβολικά στην περιοχή των cup
- η περιοχή της λαιμόκοψης ή/και κάτω από τις μασχάλες πέφτει πολύ ψηλά, προκαλώντας ενδεχομένως τριβή και ερεθισμό στην περιοχή του αυχένα και της μασχάλης
- δεν δίνει συμπίεση ή στήριξη ή επιτρέπει την υπερβολική κίνηση του στήθους
Βρες τον σωστό αθλητικό στηθόδεσμο Nike για σένα
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι αθλητικών στηθόδεσμων Nike. Μάθε περισσότερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους, για να αποφασίσεις ποιος στηθόδεσμος είναι κατάλληλος για σένα.