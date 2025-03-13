Τρόπος μέτρησης του αθλητικού στηθόδεσμου Nike

Για πολλές αθλήτριες, οι αθλητικοί στηθόδεσμοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε συνόλου για την προπόνηση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αθλητικοί στηθόδεσμοι είναι ένα από τα πιο τεχνικά είδη ένδυσης που φορούν οι αθλήτριες, εξηγεί η Tara Sweeney, τεχνική σχεδιάστρια αθλητικών στηθόδεσμων Nike.

Όμως, η ιδανική εφαρμογή δεν έχει να κάνει μόνο με τις μετρήσεις. Σύμφωνα με τη Sweeney, "Για να βρεις τον κατάλληλο αθλητικό στηθόδεσμο, πρέπει να πετύχεις τον απόλυτο συνδυασμό άνεσης και στήριξης για το μέγεθος του στήθους και τον βαθμό σφριγηλότητας του δέρματος, τον σωματότυπο και τη δραστηριότητα για την οποία τον χρειάζεσαι".

Για να σε βοηθήσει να βρεις τη σωστή εφαρμογή, η Sweeney εξήγησε πώς πρέπει να υπολογίζεις το μέγεθος του στηθόδεσμου.