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Tenues de running pour l'hiver : explose ton record
Cet hiver, nos tenues de running t'accompagneront en ville comme à la campagne. Les hauts et leggings de running ultra-souples sont synonymes de liberté de mouvement. Sans oublier les sweats et sweats à capuche hyper-doux, parfaits pour jouer sur la superposition quand la température chute. Tu veux une protection maximale contre le froid ? Choisis des pièces dotées de la technologie Therma-FIT de Nike qui régule la chaleur naturelle du corps pour te garder au chaud quand il fait froid. Et quand l'intensité augmente, enfile un modèle équipé de la technologie Dri-FIT de Nike, un tissu innovant qui éloigne la transpiration de la peau pour une évaporation plus rapide. Parallèlement, les pantalons à empiècements en mesh tissé laissent l'air circuler pour être à l'aise et se concentrer.
Tu sillonnes les sentiers ? Découvre les articles spécialement conçus pour le trail de notre gamme de vêtements de running par temps froid. Les pantalons à finition déperlante t'aident à affronter confortablement les éléments. Pense à emporter une veste compressible, si la météo se gâte. Et les modèles à capuche légers offrent une bonne protection contre les éléments. De plus, des cordons élastiques internes permettent d'ajuster la coupe pour une bonne couverture. Besoin de plus de chaleur ? L'isolation de nos vestes de running sans manches est à la fois légère et de qualité, pour t'aider à supporter le froid.
Chaque détail compte pour une bonne performance. Tous les vêtements de running par temps froid ont des poches (zippées, fendues ou à bouton-pression) idéales pour ranger tes affaires et avoir les mains au chaud. Et les ouvertures pour les pouces maintiennent le haut en place pour que le froid ne te détourne pas de tes objectifs.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour participer, opte pour des tenues de running pour l'hiver Nike portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de leur poids en matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de leur poids en matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.