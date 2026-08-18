Vêtements d'hiver : affronte le froid
Quand tu sors courir ou pour aller à la salle, nos vêtements d'hiver te protègent du froid. Découvre nos modèles fabriqués avec la technologie Nike Therma-FIT : elle aide à réguler la chaleur naturelle de ton corps pour que tu restes au chaud quand la température baisse. Tu trouveras aussi des modèles avec des empiècements matelassés au niveau de la poitrine qui offrent une isolation supplémentaire. En plus, des sections en mesh t'assurent une respirabilité optimale. Affronte toutes les conditions avec une veste déperlante qui ne t'encombre pas. Certains modèles sont dotés d'une capuche qui se range dans le col pour que tu puisses te concentrer sur tes exploits en cas de météo capricieuse.
Chez Nike, nous savons que tu as besoin de vêtements pour l'hiver qui boostent tes performances. Tu trouveras des hauts de sport à manches longues en maille extensible qui enveloppent tes muscles et se glissent sans effort sous des vêtements plus épais. Nous avons aussi des chaussettes haute performance qui offrent un amorti et un confort exceptionnels pendant l'entraînement. Tu en veux encore plus ? Choisis des modèles légers en tissu Fleece qui sont aussi doux à l'intérieur qu'à l'extérieur ; ils te permettront de rester au chaud tout en profitant d'une grande liberté de mouvement. Tu aimes le look baggy ? Découvre nos modèles décontractés à épaules tombantes et manches larges. Les coutures plates limitent les frottements : idéal pour t'éviter les distractions pendant l'entraînement.
Quand tu repousses tes limites, chaque détail peut faire une grande différence. Notre gamme de vêtements pour grand froid comprend des hauts à col roulé qui te tiennent bien chaud. En plus, les manches dotées d'ouvertures pour les pouces permettent de couvrir les bras. Découvre nos pantalons de jogging et nos vestes avec des poches à zip pratiques pour garder tes objets essentiels en sécurité, quelle que soit ta vitesse. Enfin, les cordons de serrage à la taille te laissent la possibilité d'ajuster ta coupe.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis nos articles d'hiver portant la mention « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.