Vêtements d'hiver

Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Doudoune ample Therma-FIT pour ado
Meilleure vente
Nike Sportswear All Day Play
Doudoune ample Therma-FIT pour ado
84,99 €
Nike Tech
Nike Tech Veste tissée pour homme
Nike Tech
Veste tissée pour homme
119,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Veste de running Storm-FIT Aerogami pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Veste de running Storm-FIT Aerogami pour homme
224,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Haut première couche à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Haut première couche à manches courtes Dri-FIT pour homme
34,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalon de jogging pour fille
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Pantalon de jogging pour fille
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat pour ado
39,99 €
Nike Therma
Nike Therma Haut de fitness à zip Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Therma
Haut de fitness à zip Therma-FIT pour homme
74,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Pantalon à revers en Fleece pour homme
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Pantalon à revers en Fleece pour homme
99,99 €
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Veste de running pour femme
Matériaux recyclés
Nike Storm-FIT Swift
Veste de running pour femme
139,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantalon de jogging pour ado
Meilleure vente
Nike Sportswear Club Fleece
Pantalon de jogging pour ado
39,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantalon oversize tissé pour homme
Nike Tech
Pantalon oversize tissé pour homme
109,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Pantalon en Fleece à ourlet ouvert pour homme
Nike Solo Swoosh
Pantalon en Fleece à ourlet ouvert pour homme
109,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche pour ado
44,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalon de running Dri-FIT ADV pour homme
Meilleure vente
Nike AeroSwift
Pantalon de running Dri-FIT ADV pour homme
119,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour ado (fille)
Meilleure vente
Nike Pro Dri-FIT
Legging pour ado (fille)
37,99 €
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Chaussettes de tennis mi-mollet (2 paires)
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Chaussettes de tennis mi-mollet (2 paires)
19,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Doudoune ample mi-longue Therma-FIT pour ado
Meilleure vente
Nike Sportswear All Day Play
Doudoune ample mi-longue Therma-FIT pour ado
99,99 €
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip Windrunner en Fleece à couleurs contrastées pour homme
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Matériaux recyclés
Nike Tech
Veste à zip Windrunner en Fleece à couleurs contrastées pour homme
129,99 €
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness à manches longues et col montant Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness à manches longues et col montant Dri-FIT pour homme
42,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short de fitness Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short de fitness Dri-FIT pour homme
37,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Sweat à capuche pour homme
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Sweat à capuche pour homme
99,99 €
Nike Pro
Nike Pro Legging de fitness Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging de fitness Dri-FIT pour homme
42,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour fille
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Sweat à capuche et zip pour fille
79,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short de fitness long Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short de fitness long Dri-FIT pour homme
37,99 €

Vêtements d'hiver : affronte le froid

Quand tu sors courir ou pour aller à la salle, nos vêtements d'hiver te protègent du froid. Découvre nos modèles fabriqués avec la technologie Nike Therma-FIT : elle aide à réguler la chaleur naturelle de ton corps pour que tu restes au chaud quand la température baisse. Tu trouveras aussi des modèles avec des empiècements matelassés au niveau de la poitrine qui offrent une isolation supplémentaire. En plus, des sections en mesh t'assurent une respirabilité optimale. Affronte toutes les conditions avec une veste déperlante qui ne t'encombre pas. Certains modèles sont dotés d'une capuche qui se range dans le col pour que tu puisses te concentrer sur tes exploits en cas de météo capricieuse.


Chez Nike, nous savons que tu as besoin de vêtements pour l'hiver qui boostent tes performances. Tu trouveras des hauts de sport à manches longues en maille extensible qui enveloppent tes muscles et se glissent sans effort sous des vêtements plus épais. Nous avons aussi des chaussettes haute performance qui offrent un amorti et un confort exceptionnels pendant l'entraînement. Tu en veux encore plus ? Choisis des modèles légers en tissu Fleece qui sont aussi doux à l'intérieur qu'à l'extérieur ; ils te permettront de rester au chaud tout en profitant d'une grande liberté de mouvement. Tu aimes le look baggy ? Découvre nos modèles décontractés à épaules tombantes et manches larges. Les coutures plates limitent les frottements : idéal pour t'éviter les distractions pendant l'entraînement.


Quand tu repousses tes limites, chaque détail peut faire une grande différence. Notre gamme de vêtements pour grand froid comprend des hauts à col roulé qui te tiennent bien chaud. En plus, les manches dotées d'ouvertures pour les pouces permettent de couvrir les bras. Découvre nos pantalons de jogging et nos vestes avec des poches à zip pratiques pour garder tes objets essentiels en sécurité, quelle que soit ta vitesse. Enfin, les cordons de serrage à la taille te laissent la possibilité d'ajuster ta coupe.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis nos articles d'hiver portant la mention « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.