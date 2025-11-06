Quels vêtements de running porter par temps froid

Des débardeurs élégants aux t-shirts à manches courtes près du corps et aux pièces à manches longues ajustées, Nike propose une grande variété de hauts autour desquels composer une tenue pour le running par temps froid.

Pour allier respirabilité et légèreté, pense au maillot Nike Fast Running ou au maillot Nike Running. Ces deux modèles sans manches sont conçus avec la technologie Nike Dri-FIT et des matériaux doux qui ne crée pas de gêne. Le débardeur Nike Pro sans manches est un modèle ajusté qui associe une technologie anti-transpiration, un tissu en maille extensible et des coutures plates pour une coupe confortable et près du corps qui offre une sensation de maintien durable, kilomètre après kilomètre. Conçu pour la respirabilité, le débardeur de running Nike Swift évacue la transpiration et se resserre à la taille pour faciliter la superposition. Fabriqué avec la technologie Dri-FIT, le débardeur de running Nike Trail léger et extensible présente des coutures minimales pour aider à réduire les frottements.

Si un haut à manches courtes est plus ton style, opte pour le modèle de running Nike Stride avec motifs réfléchissants. Avec ses manches raglan conçues pour réduire les frottements sous les bras et la technologie Dri-FIT ADV pour un refroidissement avancé, ce haut léger te permet de te concentrer sur ta course. Également conçu pour réduire les frottements, le haut de running Nike Swift associe un tissu léger qui évacue la transpiration à un grand empiècement en mesh dans le dos pour la respirabilité.

Crée un vêtement première couche plus couvrant en utilisant un haut à manches longues ajusté. Avec ses manches raglan pour réduire les irritations, le haut de running à manches longues Nike Stride est fabriqué à partir d'un tissu en maille léger et de la technologie Dri-FIT ADV pour t'aider à rester au sec. Le haut de running à manches longues Nike Swift est également conçu pour bouger en douceur contre la peau. Il est fabriqué dans un tissu léger qui évacue la transpiration et bloque les rayons UV.