Quels vêtements de running porter par temps froid

Si vous courez dans un climat doux avec des températures positives et/ou un peu de pluie, vous pouvez utiliser vos chaussures de running d'été, à condition qu'elles soient déperlantes. Vous pouvez également ajouter une guêtre imperméable si vous ne voulez pas investir dans une paire de chaussures distincte.

Mais si vous courez sur des routes enneigées, vous aurez besoin d'une chaussure de running d'hiver résistante, offrant énormément d'adhérence. Et si vous courez sur les sentiers, optez pour une paire montante avec une doublure en GORE-TEX.

Si vous traversez généralement des endroits verglacés lors de vos runs hivernaux, portez une paire de chaussures équipée d'une semelle extérieure à pointes pour plus d'adhérence et pour éviter de glisser. Si vous courez dans une bonne couche de neige, choisissez une paire avec des ergots profonds et une isolation suffisante. Autrement, portez des chaussettes de running bien chaudes (voir ci-dessous pour en savoir plus).

Gardez à l'esprit que la mousse EVA se rigidifie dans le froid, l'amorti de vos chaussures de running sera donc moins souple à des températures plus basses. Il faut tenir compte de cela lors du choix de votre chaussure de running avec la bonne quantité d'amorti (dans le doute, optez pour plus d'amorti).

Veillez également à ce qu'elle vous offre une tenue parfaite, car le fait de courir par temps froid peut augmenter le risque de blessures. Veillez à ce qu'elle vous offre un maintien adéquat et une tenue confortable, et testez vos nouvelles chaussures sur un tapis de course ou sur le bitume avant de les acheter. Essayez les chaussures avec les chaussettes de running que vous porterez et en cas de doute, prenez une demi-taille au-dessus.