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Vêtements de Running d'Hiver pour Femme

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Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Veste de running pour femme
Matériaux recyclés
Nike Storm-FIT Swift
Veste de running pour femme
139,99 €
Nike Swift
Nike Swift Veste de running Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running Therma-FIT pour femme
124,99 €
Nike AeroSwift Aerogami
Nike AeroSwift Aerogami Veste de running Storm-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift Aerogami
Veste de running Storm-FIT pour femme
234,99 €
Nike Swift
Nike Swift Veste de running sans manches Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running sans manches Therma-FIT pour femme
99,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Veste de running Repel pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Veste de running Repel pour femme
74,99 €
Nike Swift
Nike Swift Veste de running repliable et déperlante pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running repliable et déperlante pour femme
119,99 €
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Veste de running sans manches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Veste de running sans manches pour femme
30 % de réduction
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Vêtements de running pour femme d'hiver : rien ne pourra t'arrêter 

Quand la température chute, il te faut des vêtements de running d'hiver pour femme qui te maintiennent au chaud quand tu cours. Nos hauts à manches longues d'entraînement et nos leggings taille haute couvrent mieux afin de conserver la chaleur. La technologie Therma-FIT de Nike régule la température naturelle du corps pour te garder bien au chaud par temps froid. Sans oublier les tissus de compression qui favorisent la circulation sanguine vers les muscles pour réduire le risque de blessures lors de l'échauffement et faciliter la récupération après la séance. Envie d'encore plus de chaleur ? Enfile une veste de notre collection de vêtements de running pour femme d'hiver. Pensés pour emprisonner l'air entre les couches, les modèles matelassés sont à la fois chauds et légers.

Découvre des fonctionnalités confortables telles que les cols et les poches doublés de Fleece. Les ourlets à cordon de serrage te permettent d'ajuster la coupe en fonction des variations de température. De plus, les poignets extensibles empêchent les courants d'air et les éclaboussures de pénétrer à l'intérieur. Besoin de ranger tes affaires ? Les poches faciles d'accès sont parfaites pour garder tes indispensables avec toi. Chaque sportive méritant de se sentir au top, les vêtements de running d'hiver pour femme Nike sont déclinés dans divers modèles et coupes. Que tu cherches des couleurs neutres ou des imprimés originaux, nous avons forcément un article qui conviendra à ton vestiaire de running. De plus, chaque pièce est rehaussée du Swoosh Nike emblématique, gage de qualité.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour participer, choisis des vêtements de running pour femme par temps froid portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.