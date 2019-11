Comment se mettre au running ?

Maintenez le cap avec un programme d'entraînement

Définissez un objectif

Pour continuer à courir régulièrement, le plus facile est d'avoir un objectif en tête. Nous pouvons vous aider à définir celui qui vous convient. Vous voulez juste prendre le rythme ? Essayez notre programme First 10. Vous pourrez ensuite envisager de courir 5 km, 10 km et même plus.

Programme First 10

Gagnez en endurance et augmentez la distance grâce à des runs de vitesse, des runs longs et des montées en côte. Une fois ces 10 entraînements terminés, vous serez plus fort et en meilleure forme physique que lorsque vous avez commencé. Vous pourrez même commencer à vous considérer comme un runner. Découvrir le programme

Programme 5 km

Cet objectif de 5 km est un bon moyen de découvrir si vous aimez vous entraîner pour une course. Un programme de 8 semaines qui comporte des exercices de vitesse et un run de 8 km maximum est tout à fait faisable, même pour les débutants. Découvrir le programme

Programme 10 km

Pendant cet entraînement pour les 10 km, vous allez vous familiariser avec de nombreux termes spécifiques au running, par exemple la différence entre votre allure tempo, allure 5 km et allure 10 km (l'allure tempo est la plus rapide, la 10 km la plus lente). Vous gagnerez également en endurance grâce à des entraînements fractionnés et des distance runs allant jusqu'à 11,2 km. Découvrir le programme