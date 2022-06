Le guide ultime des différents types de chaussures de running

En plus des quatre types courants de chaussures de running, il existe quelques autres catégories de chaussures de running à connaître.



Chaussures de running sur route : elles sont conçues pour absorber les chocs afin de vous permettre de ménager vos articulations lorsque vous courez sur des surfaces dures. Les chaussures de running sur route et les chaussures de running pour le quotidien offrent le maintien et l'amorti dont la plupart des runners/runneuses ont besoin.



Chaussures de trail : elles sont destinées aux runners/runneuses qui réalisent de longs runs sur différents terrains. Beaucoup d'entre elles offrent de l'adhérence au niveau du talon et de la pointe pour une meilleure résistance. De plus, elles possèdent un amorti adapté au sol rocailleux sans bosses. Les chaussures de trail Nike ont été conçues pour résister aux sentiers les plus boueux et aux intempéries.



Chaussures de course plates : cette catégorie de chaussures de running performantes est conçue pour offrir un maximum de vitesse. Les chaussures de course Nike sont très légères, avec un petit contrefort de talon, voire même aucun.



Pointes de running : comme les chaussures de course plates, les pointes de running sont conçues pour assurer des performances en matière de vitesse. Cependant, les chaussures d'athlétisme présentent des pointes en métal ou en céramique affûtées. Elles offrent l'adhérence dont vous avez besoin pour courir sur des pistes ou sur des chemins recouverts de poussière et d'herbe.