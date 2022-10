Toujours un temps d'avance : généalogie de la vitesse

Quelques semaines avant l'entrée du Brésil sur la pelouse du Stade de France en 1998 pour la finale du plus grand tournoi de football, son attaquant vedette de 21 ans, Ronaldo Nazário (R9), portait une paire de chaussures argentées, bleues et jaunes qui n'avait jamais été vue auparavant dans ce sport : la Mercurial. Avec sa sensation d'extrême légèreté et sa superbe palette aux couleurs de l'équipe nationale, la chaussure, comme le joueur pour lequel elle a été conçue, était sur le point de révolutionner le football.



La Mercurial était une révolution pour Nike. Avant elle, les chaussures à crampons étaient lourdes et peu maniables. Peter Hudson, le designer qui a conçu la Mercurial Vapor 2002, alla même jusqu'à comparer les chaussures disponibles à l'époque à du « matériel agricole ». La Mercurial était une chaussure plus légère, plus épurée et plus rapide, dont l'esthétique s'inspirait des voitures de course plutôt que des équipements sportifs.



Le nom « Mercurial » vient de la mythologie grecque, un sujet dont les créateurs de la chaussure de football se sont inspirés. Ils avaient d'abord envisagé le nom « Ultravelox », avant que Tim Smith, ancien étudiant en écriture créative, eut un éclair de génie un jour en rentrant du travail. Le nom « Mercurial » lui est venu à l'esprit et il a immédiatement été conquis.



« Parmi les définitions qui existent, on trouve "qui change rapidement de nature", ce qui est parfait, car si vous regardez Ronaldo, il se promène, attendant le bon moment pour frapper, déclarait Tim Smith. Et puis quand il frappe, c'est un joueur différent. Il a une accélération étonnante. »



Connu pour sa vitesse fulgurante et son agressivité devant le but, R9 personnifiait la Mercurial. Il n'apportait pas seulement son talent et son audace sur le terrain, il devenait l'incarnation vivante de la Mercurial, portant constamment la ligne et testant directement les prototypes avec Nike.