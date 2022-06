Ne jamais arrêter de défier les conventions : Circa 72

Diane Katz et Geoff Hollister avaient accompli leur mission. Toutefois, la Windrunner n'a pas été approuvée du jour au lendemain. En effet, la veste marquait la première collaboration entre la marque et un designer de vêtements de sport expérimenté, c'est donc dans ses moindres détails que Nike a tenu à l'examiner.



Difficile de croire que la Windrunner était un vêtement inédit et controversé. Pourtant, c'est ainsi que s'est écrite son histoire. Au fil des années, les lignes de vêtements et de sneakers de Nike ont continué à repousser les limites de ce qui existait déjà et à inspirer la suite.



La collection Circa 72 présente exclusivement des articles qui illustrent ce passé et cette volonté de repousser les limites. Des incontournables qui rappellent les couleurs et motifs de nos débuts en Oregon. Des articles phares, tels que les brassières de sport, les vestes de survêtement et les tee-shirts avec l'inscription au lettrage « baby teeth » de Geoff Hollister. Un retour aux idées rebelles qui ont permis à Nike de trouver ses marques.