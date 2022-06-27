Bra By Michaela : tenues avec une brassière de sport

Bra By Michaela
Michaela DePrince : Brassière de sport 100 % stylée
Dans Bra By Michaela, c'est l'icône contemporaine du monde de la danse classique Michaela DePrince qui prend les choses en main. Elle apporte sa touche personnelle à la danse et à notre épisode « Free to Change », une ode à notre évolution personnelle et à notre manière de gagner en force.
Pour Brassière de sport 100 % stylée, nous l'avons rencontrée à New York, où elle nous a montré comment porter les brassières de sport Nike Alate, de jour comme de nuit, sans faire le moindre effort. Découvrez ses différents looks ci-dessous.
1. Brassière Nike Alate en blanc avec mini-jupe et haut noirs à sequins
« Vous connaissez le topo : vous avez un rendez-vous et vous essayez la moitié de votre garde-robe avant de tomber sur la tenue qui vous fait dire "oui, c'est celle-là". C'est ce que je ressens pour cette tenue. J'adore le look sans effort, c'est un peu comme une danse qui paraît naturelle mais dont les pas ont été répétés. La brassière Nike Alate en blanc crée un contraste tendance avec ma peau ainsi qu'avec la mini-jupe et le haut noirs à sequins. J'aime pouvoir porter cette brassière comme un crop top, mais aussi boutonner le haut pour ne laisser apparaître que ses contours en dessous. »
2. Brassière Nike Alate en noir avec jean blanc et trench coat
« Vous me surprendrez souvent à danser en pleine rue, je me promène tout le temps en faisant travailler mes bras. C'est ce qui fait que j'aime tant la liberté de mouvement offerte par la brassière Nike Alate, chose que je ne retrouve pas dans d'autres brassières de sport. Ce look était cool. J'ai adoré la dualité entre le classique et le moderne, entre le noir (brassière) et le blanc (jean et manteau). L'équilibre parfait ? Tout ce qui me fait me sentir à l'aise et plus forte. Dans les moments où je manque de confiance en moi, j'aime enfiler une tenue qui me donne ce truc en plus, avec l'impression que ma journée sera meilleure grâce à elle. Une tenue qui apporte de la force. Je pense que si je portais ça pour une réunion, je serais au top du top. »
3. Brassière Nike Alate en noir avec pantalon en cuir et chemise rouge
« Au moment de composer cette tenue, j'avais presque oublié que je pouvais aussi porter la brassière Nike Alate pour m'entraîner. J'ai absolument adoré l'énergie que dégage ce look : un style façon crop top sexy parfaitement associé au pantalon en cuir. Je me suis sentie super bien en le portant. Il était si confortable, un vrai plaisir ! En plus, les notes de rouge de la chemise et des plateformes apportaient une touche de peps. Je porterais bien cette tenue pour me rendre dans un club branché entre copines. Vous savez, le genre d'endroit où l'on passe par la porte du fond dans la cuisine d'un banal restaurant, pour accéder à un club jouant de la super musique qui donne envie de danser. »
Quelles que soient la couleur et la taille que vous cherchez, découvrez les brassières de sport Nike Alate ci-dessous.