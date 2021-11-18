Régime ou sport : quel est le plus efficace pour perdre du poids ?

Bien trop souvent, l'efficacité du sport est uniquement considérée en termes de perte de poids. Quels sont les meilleurs entraînements pour perdre du poids ? Combien de fois par semaine faut-il faire du sport pour perdre du poids ? Combien de calories pouvez-vous brûler ? Ce type de questions ne prend qu'un seul résultat en compte : le changement du poids du corps.

Certes, l'activité physique est bénéfique pour perdre du poids. Elle participe à votre dépense énergétique quotidienne totale (TDEE), à savoir la quantité de calories (d'énergie) que vous brûlez dans une journée. Votre TDEE est basée sur un certain nombre de facteurs, dont les suivants :

Âge

Taille

Poids

Sexe

Niveau d'activité

Composition corporelle

Votre TDEE est importante parce que si vous créez un surplus de calories (si vous mangez plus que vous n'en avez besoin), vous prendrez du poids. Si vous créez un déficit calorique (si vous mangez moins ou brûlez plus), vous perdrez du poids.

C'est ce qui a amené beaucoup de gens à supposer que si l'on veut perdre du poids, il suffit de faire plus de sport. Mais ce n'est pas exactement la vérité.