Profitez de chacun de vos runs

Concentrez-vous sur vos motivations plutôt que sur vos statistiques.

Le running, c'est bien plus que des chiffres. En identifiant les raisons qui vous poussent à courir, ce qui vous motive vraiment lorsque vous lacez vos chaussures, vous pourrez davantage vous concentrer sur le plaisir que vous procure le running, qu'importe la vitesse à laquelle vous allez ou la distance que vous parcourez.



Les runners ont tendance à juger un run en fonction de deux paramètres : la distance et la vitesse. Dans notre société obsédée par les données, tout peut être partagé sur les réseaux sociaux, des statistiques de base à votre VO2 maximum, en passant par votre cadence. Mais cette approche du running totalement centrée sur les chiffres peut en réalité émousser la joie que vous procure le sport.



« Souvent, les gens ne célèbrent que les runs et les entraînements très difficiles ou leurs plus longs runs, explique Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running. Mais plus vous progressez, plus il devient difficile de franchir ces caps. Si vous vous basez uniquement sur cela pour célébrer une victoire, vous n'allez pas en célébrer beaucoup. »



En revanche, selon le coach Bennett, en donnant à vos runs plus de valeur qu'un simple acte physique associé à des chiffres, vous vous donnez la chance de réussir et d'apprécier davantage le sport. La meilleure façon de le faire est d'identifier les raisons qui vous poussent à courir.