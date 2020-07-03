Profitez de chacun de vos runs

Se concentrer sur vos objectifs ou sur les raisons qui vous poussent à courir est beaucoup plus motivant que de penser uniquement à votre vitesse ou la distance parcourue, explique Coach Bennett. De plus, chaque fois que vous courez et que vous atteignez cet objectif, vous avez une bonne raison de vous féliciter.



Connaître vos motivations est également essentiel pour développer votre résistance mentale, ou ce que vous êtes prêt à endurer pour atteindre un objectif de run. Après tout, si vos muscles doivent travailler pour repousser vos limites et vous permettre de continuer lorsque les choses se corsent, votre endurance mentale est tout aussi cruciale. Penser aux raisons qui vous poussent à courir est un bon moyen de booster cette force intérieure.



Et surtout, courir avec un objectif peut ajouter du fun à votre run. « Le running devrait vous rappeler que vous êtes vivant et plein d'énergie, selon Bennett. Nous sommes censés aimer courir, nous l'avons choisi. » Difficile d'apprécier un run quand on regarde le petit écran de sa montre GPS toutes les 30 secondes.



Pour autant, cela ne signifie pas que vous devez laisser tomber les chiffres. Voici le conseil de Coach Bennett : « Essayez d'ajouter un autre indicateur pour évaluer la réussite d'un run. » Vous avez gravi pour la première fois une pente extrêmement raide dans votre quartier ? Vous avez eu une excellente idée de projet pour votre travail ? Vous avez vu un lever de soleil incroyable ? « Rien de tout cela n'a de rapport avec la distance ou la vitesse de votre run, explique Coach Bennett, mais tous ces indicateurs sont fantastiques, et c'est ce qui fait la puissance du running. »