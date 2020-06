Créez votre propre routine à l'heure du coucher

L'idéal serait de passer une heure à décompresser avant de se mettre au lit, mais 10 minutes seulement chaque soir peuvent suffire pour informer le cerveau qu'il est temps de se reposer.



En vous créant un rituel au coucher, vous aiderez votre corps à décompresser et à faire la transition vers un état de sommeil, selon la spécialiste du sommeil Cheri Mah, membre du Nike Performance Council et chercheuse à la University of California San Francisco’s Human Performance Center and School of Medicine.



J'aime prendre une douche chaude (il a été prouvé qu'elle favorise le sommeil) et me déconnecter des écrans, dont la lumière bleue stimule le cerveau. Mais pour être honnête, chacun peut se créer son propre rituel pour se relaxer : tenir un journal intime, faire des exercices de respiration profonde pendant quelques minutes, lire un livre.



S'en tenir à la même routine pendant quelques minutes chaque soir aide le corps à se rendre compte qu'il est l'heure de se coucher, car n'oublions pas que nous sommes fondamentalement des créatures d'habitude.



Maintenant, c'est à vous de décider de la meilleure manière de vous relaxer pendant 10 minutes avant de vous coucher, et d'essayer de l'intégrer dans votre soirée en tant que rituel important avant de vous mettre au lit.