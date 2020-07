Podcast Trained : Simon Sinek

L'excellence n'est pas innée, elle vient avec l'entraînement. En gardant cela à l'esprit, la série de podcasts « Trained » de Nike explore l'approche holistique du fitness pour vous aider à devenir un meilleur entraîneur et un meilleur athlète. Découvrez les dernières innovations, observations et tendances présentées par des experts dans le domaine du training.



Trouver son « pourquoi » (sa motivation, sa conviction, sa cause) mène à l'excellence. Personne ne comprend mieux cette idée que Simon Sinek, auteur, ethnographe, consultant en psychologie des organisations et optimiste invétéré : il a dédié ses recherches, ses livres et sa carrière à aider les gens à trouver leur « pourquoi » et à atteindre leurs objectifs à long terme. Dans cet épisode, Simon nous donne des conseils pour trouver et nous tenir à nos motivations. Il nous parle également de la meilleure manière de gérer son stress et nous explique comment progresser de manière constante en se concentrant sur le processus plutôt que sur le résultat.