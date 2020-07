Podcast Trained : Mat Fraser

On ne naît pas excellent, on le devient. Dans cet esprit, la série de podcasts « Trained » de Nike explore l'approche holistique du fitness pour vous aider à devenir un meilleur entraîneur et un meilleur athlète. Découvrez les dernières innovations, idées et tendances présentées par des experts dans le domaine du training.



Durant quatre années consécutives, Mat Fraser a multiplié les soulevés de terre, les squats et les arrachés pour conquérir le titre d'Homme le plus « fit » de la planète. Dans cet épisode, Mat nous explique comment son amour du sport lui permet de faire face à la pression de la victoire et pourquoi certains des succès dont il est le plus fier ont eu lieu loin des projecteurs de la compétition, pendant ses entraînements, ses jours de récupération, et même durant ses visites au Nike Footwear Lab. Découvrez comment il est passé du statut d'espoir olympique de l'haltérophilie au titre mondial, et pourquoi ses échecs sont intimement liés à ses réussites.