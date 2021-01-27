Technique et importance des dips pour triceps

Si le mouvement entraîne une sensation de pincement ou des douleurs, la rotation interne est peut-être traumatisante pour vos articulations. Pour tirer le meilleur parti de cet exercice, veillez à bien tendre les bras lorsque vous poussez sur les mains. Si vous avez une excellente mobilité des épaules, des articulations saines et si vous ne ressentez aucune douleur lorsque vous réalisez des tractions pour les triceps, vous pouvez descendre jusqu'à ce que vos épaules arrivent juste en dessous de vos coudes. Dans le cas contraire, baissez-vous autant que possible en gardant les omoplates serrées et tirées vers le bas, même si vous ne pouvez pas descendre au-delà de la moitié.