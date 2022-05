Pas de limites à l'inspiration : la révolution publicitaire

Aux débuts de l'entreprise, de nombreuses personnes chez Nike n'approuvaient pas la publicité conventionnelle, autrement dit les placements sans âme ne servant qu'à vendre un produit. Et s'il existait un moyen d'expérimenter, d'essayer de nouvelles choses, de laisser libre cours à son imagination et aux rêves les plus fous ? Et si nos athlètes racontaient eux-mêmes ces histoires ?



Dans cet esprit, nous avons repensé certaines de nos publicités les plus emblématiques en les adaptant à la nouvelle génération de sportifs, avec l'aide de créateurs Nike et d'athlètes comme Naomi Osaka, Sky Brown, Sam Kerr, Marcus Rashford, Feng Chen Wang, Eliud Kipchoge et Giannis Antetokounmpo. Ce projet donne un second souffle aux campagnes classiques : nous laissons aux personnalités du moment le soin d'apporter leur touche personnelle à certaines de nos publicités les plus marquantes de tous les temps.