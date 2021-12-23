Huit conseils pour courir avec son chien

La météo compte lorsque vous sortez courir avec votre chien. Et à certaines époques de l'année, il peut être déconseillé d'emmener votre ami à quatre pattes pour votre run, notamment lorsque les températures atteignent des pics de froid ou de chaleur.



En été



Du fait de leur fourrure, les chiens ne sont pas forcément à l'aise dans la chaleur ou l'humidité. S'il fait plus de 26 °C ou que le taux d'humidité est supérieur à 70 %, il vaut mieux reporter votre run avec votre chien. Vous pouvez par exemple courir le matin plutôt que dans l'après-midi, ou tout simplement vous abstenir pendant une vague de chaleur.



Courir avec votre chien par temps chaud peut augmenter les risques d'insolation, de déshydratation ou de coup de chaleur. Tous ces troubles peuvent avoir des répercussions graves et peuvent nécessiter une visite urgente chez le vétérinaire.



Lorsqu'il fait trop chaud, les surfaces dures comme le bitume sont nuisibles aux coussinets de votre chien. Pensez, dans ce cas, à courir sur l'herbe ou sur des sentiers ombragés. Le bitume retient la chaleur, et il est donc plus chaud que l'air qui vous entoure. Selon l'American Kennel Club, il est conseillé de tester la température du bitume en posant la main au sol. Si vous pouvez la laisser durant 10 secondes dans cette position sans ressentir d'inconfort, il est temps d'enfiler vos chaussures de running.



En hiver



Il est plus facile de courir avec son chien par temps froid. Même s'il existe quelques risques à prendre en compte, généralement, nos amis à poils adorent sortir dans le froid. Après tout, ils ont une fourrure pour les protéger.



Comment déterminer si vous pouvez courir avec votre chien par temps froid ? Rien de plus simple. S'il fait trop froid pour vous, il fait trop froid pour lui. Même si vous décidez de sortir, il vaut mieux vous contenter de distances plus courtes en hiver.



La tolérance des chiens au froid dépend de leur race, de leur taille et de l'épaisseur de leur fourrure. Tous les chiens ne sont pas faits pour courir dans le froid, et vous devrez être vigilant pour éviter les engelures, les assèchements dus au vent et la surexposition au froid. Souvenez-vous aussi que la température de votre chien baissera plus rapidement que la vôtre, car il est naturellement plus près du sol.



Tout comme en été, vous devrez prêter attention aux coussinets de votre chien. Pensez à acheter des chaussons pour garder ses pattes au chaud, mais aussi pour les protéger du sel et des dégivreurs chimiques répandus sur l'asphalte. Ces deux substances peuvent endommager ses coussinets.