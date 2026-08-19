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Pantalon de survêtement et jogging Club Fleece

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Pantalons et bas de survêtement Nike Club Fleece : des vêtements doux et minimalistes

Trouve des vêtements haute performance qui allient confort et design classique avec les pantalons de jogging Nike Club Fleece. Découvre nos versions en tissu brossé de moyenne épaisseur, ultra-doux à l’intérieur et lisse à l’extérieur. Elles conservent une coupe structurée tout en assurant ton confort. Envie d’une texture différente ? Essaie nos articles en molleton. Avec ses boucles non brossées à l’intérieur, cette matière offre une respirabilité exceptionnelle pour que tu te sentes bien toute la journée.

Chez Nike, on sait qu'il est primordial de trouver la coupe adaptée. C’est pourquoi nos pantalons de survêtement Club Fleece sont proposés dans des coupes standards amples au niveau des hanches et des cuisses. Résultat : une liberté totale pour bouger. Parallèlement, les modèles à cheville fuselée dessinent une silhouette élégante, parfaite pour l’échauffement comme pour la récupération.

Découvre aussi nos pantalons de jogging Nike Club Fleece dotés de tailles élastiques et de cordons de serrage externes pour trouver l'ajustement idéal. Besoin de garder ton téléphone près de toi pendant l’entraînement ? Jette un œil aux modèles avec poches pratiques et fermetures à bouton-pression, pratiques pour voyager léger tout en gardant tes affaires à portée de main. Tu trouveras aussi des versions cargo avec grandes poches à rabat sur les jambes. Et pour plus de confort, enfile des bas de survêtement Club Fleece épurés avec chevilles côtelées pour bloquer le froid et rester à l'aise toute la journée.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, opte pour des pantalons de jogging Nike Club Fleece portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.