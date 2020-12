Réduire le stress peut améliorer votre système immunitaire

Vous voulez mettre fin au cycle stress - maladie - stress ? Ces conseils peuvent vous aider.



1. Surveillez les premiers signes de tension

« Notre corps nous dit souvent plus rapidement que notre cerveau que nous sommes en train d'intérioriser et d'accumuler du stress », explique Aeva Gaymon-Doomes, docteure et psychiatre à Washington. Surveillez l'apparition de problèmes physiques, comme des troubles du sommeil, la prise ou la perte de poids, des troubles gastro-intestinaux ou des migraines, car ils peuvent être des signaux d'alarme indiquant que le stress s'installe, bien avant qu'il n'atteigne votre système immunitaire.



2. Adoptez un mode de vie sain

Si vous respectez déjà un mode de vie sain, bravo. Si ce n'est pas le cas, il est temps de commencer. Faire régulièrement de l'exercice, dormir au moins sept heures par nuit et consommer beaucoup de fruits, de légumes et de protéines maigres (le régime méditerranéen est particulièrement indiqué) sont des habitudes qui ont démontré leurs effets sur le bien-être, qui contribuent à diminuer votre niveau de stress et à garder un système immunitaire fort, explique Esther Sternberg. Si gérer tout cela en même temps vous semble stressant en soi (par exemple, pendant la période des fêtes), essayez de donner la priorité à au moins l'une de ces recommandations.



3. Faites des câlins à vos proches.

Lorsque vous vous blottissez contre une personne chère ou votre enfant, votre corps libère l'hormone du lien, l'ocytocine, qui réduit la quantité de cortisol, une hormone immunosuppressive, ainsi que l'hormone du stress, la noradrénaline, explique Tracy Marsh. C'est peut-être la raison pour laquelle des recherches menées dans la revue « Psychological Science » ont montré que les câlins peuvent aider à réduire les risques de maladie. Si vous commencez à ne pas vous sentir bien, les câlins (limitez-vous aux personnes avec lesquelles vous vivez, pour l'instant) peuvent également contribuer à atténuer la gravité de vos symptômes. En effet, l'ocytocine contribue à réduire la sensation de douleur et à renforcer le sentiment de bien-être, et elle participe au processus de guérison, explique la spécialiste. Cette hormone peut également être déclenchée par une conversation avec une personne compatissante, ou simplement en passant du temps avec un proche. Selon une étude de l'université de l'État de Washington, se pelotonner contre un chien ou un chat pendant seulement 10 minutes peut également faire baisser le taux de cortisol.



4. Pratiquez la pleine conscience

« En cas de stress ou d'anxiété, le cerveau agit comme s'il était en danger », explique Melanie Shmois, experte en thérapie cognitivo-comportementale et directrice générale de Mind Your Strength Coaching. « Lorsque vous ralentissez le rythme, que vous respirez profondément et que vous vous mettez en phase avec votre environnement en utilisant tous vos sens (vision, odorat, ouïe) pour identifier ce qui vous entoure, votre cerveau comprend alors que vous n'êtes pas en danger, car si votre sécurité était effectivement menacée, vous ne feriez pas de pause. » Melanie Shmois ajoute « qu'une fois que le calme est revenu dans votre esprit, le cortex préfrontal, la partie de votre cerveau qui raisonne, peut se remettre en marche et produire des pensées qui créent un sentiment de bien-être dans votre corps ».



Il en faut plus pour vous convaincre ? Une méta-analyse regroupant plus de 200 études a établi un lien entre les thérapies basées sur la pleine conscience et la réduction du stress, de l'anxiété et de la dépression, qui peuvent tous trois affaiblir le système immunitaire. Une autre analyse d'études suggère que la méditation en pleine conscience peut réduire les affections liées au stress tout en améliorant l'immunité cellulaire.



Se recentrer sur ses sensations dans son environnement est une méthode qui permet d'être dans l'instant présent. Vous pouvez également essayer la méthode 4-7-8 du Dr Andrew Weil, qui vous aide à vous concentrer sur votre respiration et à tenir à distance les sources de stress dans votre vie, explique Esther Sternberg. Pour ce faire, inspirez par le nez pendant quatre secondes, retenez votre souffle pendant sept secondes et expirez vigoureusement pendant huit secondes.



5. Pratiquez une activité qui vous apaise.

Il est primordial d'adopter une attitude proactive plutôt que réactive. « Si vous prenez le temps de réfléchir et d'apaiser votre esprit quand vous n'êtes pas stressé, vous maîtriserez plus facilement cette aptitude quand les choses deviendront stressantes », déclare Aeva Gaymon-Doomes. Quelles pratiques sont les plus appropriées ? Tout ce qui vous calme, affirme-t-elle, en recommandant au moins 20 minutes d'activité, même s'il est préférable d'en faire moins que pas du tout. Donc, si les entraînements de musculation vous aident à trouver votre calme, tant mieux. Si c'est le yoga ou la lecture, c'est aussi très bien. Quel que soit votre choix, vous saurez que ça marche, lorsque vous dormirez mieux ou que vous vous endormirez plus facilement, lorsque votre rythme cardiaque ou votre tension artérielle au repos diminueront, que vous aurez moins de migraines chroniques ou de douleurs à l'estomac, ou encore lorsque vous serez plus concentré ou plus productif.