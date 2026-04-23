Nike SB Air Force 1 : une chaussure de skate conçue à partir d'une silhouette iconique

Nike SB Air Force 1 : une chaussure de skate conçue à partir d'une silhouette emblématique
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Peut-on faire du skate avec des Air Force 1 ? La Nike SB Air Force 1 est spécialement conçue pour le skate : elle optimise les sensations sur la planche et assure une protection contre les chocs ainsi qu'une excellente adhérence.
Points clés à retenir
- La Nike SB Air Force 1 est une innovation qui redessine la Air Force 1 légendaire pour la performance en skate. Elle associe un maintien spécialisé à un style culte dans une nouvelle silhouette conçue pour la planche.
- Testée par la team Nike SB, cette chaussure réinterprète la silhouette basse culte de la Air Force 1 avec une conception technique spécifiquement développée pour le skate.
- Unité Air au talon pour une meilleure protection contre les chocs, semelle intermédiaire plus fine pour optimiser les sensations sur la planche, motif de semelle Air Force 1 redessiné pour une adhérence et une souplesse optimales : ses caractéristiques clés allient style et performance.
- La Nike SB Air Force 1 sera disponible dans le coloris Light Orewood Brown dans une sélection de skate shops à partir du 17 avril 2026 et sur SNKRS à partir du 21 avril 2026. D'autres coloris et des éditions spéciales seront disponibles tout au long de l'année.
La nouvelle ère des chaussures de skate est arrivée. Nike dévoile aujourd'hui la Nike SB Air Force 1, le nouveau Graal du skate. Avec son maintien optimisé et son style iconique, cette innovation majeure réinvente la légendaire Air Force 1 pour répondre aux exigences du skateboard.
La Nike SB Air Force 1 sera disponible dans le coloris Light Orewood Brown dans une sélection de skate shops à partir du 17 avril 2026 et sur SNKRS à partir du 21 avril 2026. D'autres coloris et des éditions spéciales seront disponibles tout au long de l'année.
Quelles sont les caractéristiques de la Nike SB Air Force 1 ?
Cette chaussure réinterprète la silhouette basse culte de la Air Force 1 avec une conception technique spécifiquement développée pour le skate : unité Air au talon pour une meilleure protection contre les chocs, semelle intermédiaire plus fine pour optimiser les sensations sur la planche, motif de semelle à chevrons redessiné pour une adhérence et une souplesse optimales.
Sa languette renforcée et rembourrée, les scratchs internes et les renforts de maintien dans la doublure du col permettent aux athlètes de se sentir en sécurité sur leur planche, qu'ils/elles portent leurs chaussures lacées ou non. Son avant-pied retravaillé et ses coutures retournées ultra-résistantes garantissent un contrôle optimal aux athlètes, quel que soit leur niveau.
Ces innovations sont le fruit des retours de la team Nike SB. Ses analyses des premiers prototypes ont permis de concevoir une chaussure confortable et prête à skater dès sa sortie de la boîte, mais qui reste fidèle au style iconique de la silhouette d'origine.
« On devait trouver le juste équilibre entre les attentes des athlètes et le respect d'une icône », explique Mau Rosillo, membre de l'équipe Color Design chez Nike. « L'équipe de design a optimisé tous les éléments techniques (la semelle intermédiaire, la semelle extérieure, les motifs d'adhérence et l'empeigne) pour qu'ils s'intègrent parfaitement à la Air Force 1. Si on avait sacrifié l'un de ces aspects, on n'en serait pas là aujourd'hui. »
Nike SB Air Force 1 ou Air Force 1 : quelle est la différence ?
Bien que la Nike SB Air Force 1 conserve la silhouette et le style de l'emblématique Air Force 1 basse, elle présente quelles différences notables.
La SB Air Force 1 possède une semelle intermédiaire plus fine pour optimiser les sensations sur la planche, comparativement à l'amorti standard de la Air Force 1. Qu'est-ce que les sensations sur la planche et en quoi sont-elles importantes ? Les sensations sur la planche désignent le lien entre les pieds du/de la skateur·se et le dessus de la planche, qui lui permet de sentir les vibrations du sol. Le motif de semelle à chevrons redessiné, conçu pour l'adhérence, contribue également à optimiser les sensations sur la planche.
Comme indiqué ci-dessus, La Nike SB Air Force 1 est équipée d'une unité Air au talon pour absorber les chocs, de scratchs internes et de renforts pour un maintien optimal, avec ou sans lacets. Elle dispose d'une languette renforcée et rembourrée avec des coutures retournées ultra-résistantes, ce qui en fait une meilleure chaussure de skate que la Air Force 1 originale.
Peut-on skater avec des sneakers standard ?
Tu te demandes peut-être si les Air Force 1 d'origine sont suffisamment résistantes pour le skate et s'il est possible de faire du skate avec des sneakers standard. Cela n'est pas recommandé, car il existe quelques différences fondamentales entre les chaussures de skate et les sneakers standard qui rendent les premières plus adaptées à cette pratique.
Par exemple, les sneakers standard ne sont pas aussi résistantes. Les chaussures de skate sont conçues avec des matières robustes comme le daim ou le cuir, capables de supporter des heures d'entraînement, des chutes et des figures.
En outre, les sneakers standard sont conçues pour des activités spécifiques telles que la marche, le running ou la musculation. La forme, le rembourrage, les semelles, les matières, les coutures et les lacets des chaussures de skate sont spécialement étudiés pour le skate.
À qui s'adresse la Nike SB Air Force 1 ?
La Nike SB Air Force 1 ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire légendaire de la Air Force 1. Lancée en 1982, elle fut la première chaussure de basket à intégrer la technologie Nike Air, s'imposant depuis comme une icône incontestée, sur les parquets et partout ailleurs.
La Nike SB Air Force 1 est la toute dernière création de la team Nike SB, une division fondée en 2002 qui allie l'innovation de Nike à un respect profond pour la culture skate. Cette chaussure est idéale pour les skateurs et skateuses recherchant l'esthétique de la Air Force 1 d'origine avec des performances adaptées au skate, pour les novices en quête d'une chaussure de skate confortable dès l'essayage, pour les fans de Nike SB intéressés par l'équipe et les nouveautés, ainsi que pour les collectionneur·euse·s de sneakers qui apprécieront les nouvelles teintes et éditions spéciales proposées tout au long de l'année.
La team Nike SB s'appuie sur une longue tradition d'innovation, collaborant avec la communauté skate pour repenser et perfectionner des modèles comme la Nike SB Dunk, qui garantit une résistance optimale, de meilleures sensations sur la planche et une protection renforcée contre les chocs.
FAQ
Peut-on faire du skate avec des Air Force 1 ?
Alors qu'il n'est pas recommandé de faire du skate avec le modèle Air Force 1 d'origine, qui a été conçu pour le basket, la Nike SB Air Force 1 est adaptée à cette pratique. La Nike SB Air Force 1 est spécialement conçue pour le skate, avec des caractéristiques telles qu'une unité Air au talon pour une meilleure protection contre les chocs, une semelle intermédiaire plus fine pour optimiser les sensations sur la planche et un motif de semelle à chevrons redessiné pour une adhérence et une souplesse optimales.
Comment doivent s'ajuster les chaussures de skate ?
Lors de l'essayage des chaussures de skate pour vérifier qu'elles conviennent, il doit y avoir un léger espace, environ de la largeur d'un pouce, entre l'extrémité des orteils et l'avant de la chaussure. Les chaussures ne doivent pas comprimer les pieds, mais elles ne doivent pas non plus être trop grandes au point de risquer de les perdre en patinant ou en effectuant des figures.
Qu'est-ce qui fait une bonne chaussure de skate ?
Une bonne chaussure de skate doit être résistante et protéger les pieds en cas de chute. Des matières comme le daim ou le cuir dureront longtemps et supporteront des heures d'entraînement, de figures et de chutes.
Quand sortira la Nike SB Air Force 1 ?
Cette chaussure sera disponible à l'achat dans une sélection de skate shops à partir du 17 avril 2026 et sur SNKRS à partir du 21 avril 2026.