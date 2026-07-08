Nike Ja 4: The Latest Stop on Ja’s Footwear Journey
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La Nike Ja 4 arrive en août 2026 avec un amorti, une adhérence et un design revisités. Voici ce qui a changé par rapport à la Ja 3, ses pointures et où l'acheter.
Points clés à retenir
- La Ja 4 sera disponible le 13 août 2026 sur Nike.com et chez certains revendeurs.
- La Ja 4 présente plusieurs améliorations par rapport à la Ja 3, notamment un nouveau JA-Frame en TPU pour plus de stabilité, une modification de la mousse sous le pied, une semelle de propreté plus réactive et l'ajout de texture pour augmenter la résistance, ainsi que de nombreuses nouveautés au niveau du design.
- Nike lance la Ja 4 en cinq associations de couleurs.
- Le lancement de la Ja 4 coïncide avec celui de la « 12 Time », un nouveau modèle qui offre les avantages que les fans de basket attendent de la gamme signature de Ja, à un prix plus bas.
Ja Morant est de retour avec une nouvelle sneaker, qui vient enrichir son parcours unique dans l'univers de la chaussure et fera trembler ses adversaires. Pensée pour le style de jeu des arrières, la Nike Ja 4 a été conçue autour des appuis explosifs et des déplacements latéraux de la superstar. Plusieurs nouveautés sont à noter par rapport à la Ja 3, comme la technologie Cushlon 3.0 qui remplace la mousse hybride ZoomX sous le pied pour plus de stabilité, et le nouveau système de maintien Ja Frame pour jouer en toute sécurité.
La Ja 4 sera disponible le 15 août 2026 en cinq associations de couleurs différentes, au prix de 125 $, avec des suppléments pour les versions spéciales. Voici tout ce qu'il faut savoir.
Ne manque pas la Ja 4
Chaque nouvelle version des chaussures Ja Morant vise à incarner au plus près la superstar, dont le courage et la persévérance inspirent la nouvelle génération de basketteurs. De ses humbles origines en Caroline du Sud à son recrutement par une université, il a relevé les défis à chaque étape malgré sa petite taille.
« La présence de Ja est plus imposante que sa taille, et nous voulons que les jeunes d'aujourd'hui adoptent cette même mentalité. La détermination et l'intensité qu'il affiche chaque fois qu'il foule le parquet trouvent un écho chez les athlètes qui jouent avec la même passion », a déclaré Monique Currie, chef de produit chez Nike.
Il est important de noter que la Ja 4 est tout autant inspirée par Ja que les versions précédentes. Pas étonnant que la texture edgy et belliqueuse de l'empeigne reflète le style explosif de Ja. L'empreinte de Ja est présente dans chaque détail de la chaussure.
« C'est bien plus qu'une chaussure, a déclaré Currie. C'est un mouvement, un état d'esprit, une façon pour les athlètes de puiser dans la confiance, l'intensité et la présence que Ja dégage dès son entrée sur le parquet. »
Qu'est-ce qui a changé entre la Ja 3 et la Ja 4 ?
Malgré des similitudes, les différences entre la Ja 4 et la Ja 3 sont bien là. L'une des modifications les plus notables concerne la semelle. La Ja 3 intégrait la technologie hybride ZoomX , mais la Ja 4 est équipée de la Cushlon 3.0 qui, de pair avec une semelle de propreté surélevée en Super Critical Foam, permet une foulée réactive, explosive et stable. Le JA-Frame en TPU enveloppe le pied, assurant un maintien optimal pour les sauts, les changements de direction rapides et les attaques.
L'ajout de texture offre plus de dimensionnalité et augmente la résistance. Le motif d'adhérence précis sur la semelle extérieure est également inspiré du logo Ja, mais il est plus subtil que sur l'ancienne version.
En matière de design, la Ja 4 trouve un équilibre unique. L'équipe créative a adopté une approche plus épurée, plus moderne, plus axée sur la performance et plus simple pour la dernière itération, tout en conservant un style edgy grâce à des angles marqués. Le logo « JA » en forme de dent, inspiré de son célèbre mouvement, en fait partie intégrante.
« Tout le monde se souvient des envolées spectaculaires de Ja, mais on oublie parfois à quel point il est explosif lorsqu'il garde les pieds sur terre, explique Leon Gu, créateur produit expert chez Nike. Nous voulions remettre cette accélération au centre de l'attention. »
Le dernier modèle de la collection signature de Ja, riche en messages cachés et en éléments de design exclusifs, est conçu aussi bien pour les basketteurs expérimentés que pour les débutants. La 12 Time, nouveau modèle qui reprend les caractéristiques clés que les joueurs attendent des chaussures signature de Ja, sera commercialisée peu après à un prix plus bas.
Infos sur le lancement de la Ja 4
La Ja 4 sera lancée le 13 août 2026 sur nike.com et chez certains revendeurs. La 12 Time sera lancée début septembre 2026.
La chaussure est disponible en cinq associations de couleurs au prix de 125 $ la paire, avec un supplément pour les versions spéciales.
FAQ
Quelles sont les nouveautés de la Nike Ja 4 par rapport à la Ja 3 ?
L'une des modifications les plus importantes concerne la mousse de la semelle, qui donne plus de stabilité aux athlètes. La Ja 4 utilise la technologie Cushlon 3.0, qui remplace la ZoomX hybride de la Ja 3, et permet aux joueurs de bondir sans hésitation et de récupérer rapidement. La semelle de propreté a également fait l'objet d'améliorations essentielles, et la chaussure est dotée d'un nouveau JA-Frame en TPU et d'autres éléments de design exclusifs.
La Nike Ja 4 est-elle adaptée aux arrières ?
La Ja 4 est davantage conçue pour un jeu de type arrière, mais reste une chaussure sans poste défini, pensée avant tout pour un style de jeu plutôt que pour une position précise.
Quel est le niveau de résistance des chaussures Ja Morant ?
La Ja 4 a été conçue pour offrir un maintien durable, avec des matériaux sélectionnés pour leur résistance et leur robustesse.
Est-ce que la Ja 4 taille conformément à la pointure indiquée ?
Essaie une demi-pointure au-dessus pour bénéficier de plus d'espace à l'avant-pied.