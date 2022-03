S'il fait froid et que vous faites une activité de faible intensité, comme de la marche, optez pour une veste de pluie à la fois résistante à l'eau et isolante pour rester au sec et profiter d'un maximum de chaleur. Pour les entraînements longs ou de haute intensité à l'extérieur, comme le fartlek ou les runs longue distance, optez plutôt pour des couches légères afin de réguler votre température.

« S'il fait frais ou froid, votre vêtement extérieur doit résister à l'eau. Je parle de résistance à l'eau et non d'imperméabilité car les couches extérieures résistantes à l'eau offrent une respirabilité optimale », explique le coach Bennett.

Les vestes de pluie de running Nike protègent de la pluie et offrent un maximum de chaleur. Certains modèles sont dotés de fentes pour optimiser la circulation de l'air et la respirabilité lorsque votre run s'intensifie. Choisissez une veste avec l'une de ces options si vos entraînements sont particulièrement intenses. « Si vous courez pendant très longtemps, plus de deux heures par exemple, et qu'il fait froid, optez pour une couche extérieure imperméable. La principale différence entre la résistance à l'eau et l'imperméabilité, outre les adjectifs « imperméable » et « résistant », est que la chaleur corporelle est maintenue à l'intérieur de la veste imperméable », explique le coach Bennett.

S'il pleut, que vous couriez le matin ou le soir, optez pour une veste colorée et réfléchissante pour que les voitures et les gens que vous croisez à l'extérieur puissent vous voir.