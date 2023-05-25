Sept tenues de golf pour homme

7 tenues de golf pour homme
Conseils mode
Découvre les polos, les shorts longs et les chaussures de golf stylées.
Les tenues de golf pour homme n'ont rien de bien compliqué. On commence par un polo et un pantalon (ou un short). Puis on ajoute une paire de bonnes chaussures, des gants et une casquette.
Pour n'importe quelle journée passée sur le green, que ce soit pour un parcours complet ou un neuf trous, une ceinture, des lunettes de soleil et un vêtement chaud font partie des indispensables. Manches courtes et tissus respirants haute performance sont un must quand il fait chaud. Pareil pour les shorts, si tu apprécies d'avoir les jambes à l'air, et si le code vestimentaire le permet.
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Mais comme le code vestimentaire pour une tenue de golf masculine est assez simple, les polos, les pantalons beiges et les pantalons chino, feront très bien l'affaire. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire preuve de créativité dans ton style avec une nouvelle couleur, un motif original ou une coupe moderne. Et c'est là qu'entrent en jeu les hauts de golf à col ras-du-cou et les survêtements.
C'est aussi valable pour les chaussures de golf. On s'attend à des classiques comme les derbies, les brogues et les modèles Oxford. Mais pourquoi ne pas casser les codes avec une Air Jordan conçue pour les greens ? Tu te sentiras invincible de l'aire de départ au dernier putt.
Tu te lances dans ton premier cours ou tu participes à des tournois sur le circuit ? Lis la suite pour découvrir sept tenues pour homme qui t'aideront à garder un drive puissant et un handicap faible.
7 tenues de golf pour homme
1.Polo + pantalon court + ceinture + sneakers de golf en mesh
Dynamise l'association polo et pantalon avec des couleurs vives et des motifs. Pour une touche estivale, rien de tel qu'un haut à col coloré. Un pantalon blanc et conçu en tissu qui ne colle pas à la peau donnera à ta tenue un style estival.
Deux autres détails te garderont à l'abri de la chaleur : une coupe au-dessus de la cheville et une silhouette souple qui suit tous tes mouvements. Des sneakers de golf en mesh respirant et une ceinture apporteront les touches finales à ton look.
2.Veste de golf + polo + pantalon beige + chaussures avec maintien
Si tu restes sur le parcours sous la pluie, une veste de golf légère en tissu déperlant sera parfaitement adaptée. C'est un vêtement aéré qui te protègera aussi en cas de vent ou de soleil. Un pantalon beige souple est un autre classique du golf que tu peux porter par tous les temps, comme un polo blanc anti-transpirant.
Et pour la touche finale infaillible ? Des chaussures de golf avec maintien. Leur amorti ultra souple dans les zones sensibles, comme la cheville et le milieu du pied, te permettra d'enchaîner les 18 trous dans le plus grand confort.
3.Sweat de golf + haut à quart de zip + pantalon chino + chaussures de golf Retro
Quand il fait froid sur le parcours, il faut superposer les vêtements. Et ça commence par un pull de golf en laine mérinos. Un haut à quart de zip dans un coloris similaire est pratique pour rester au chaud et apporter une touche personnelle. Un chino est un basique indispensable, quelle que soit la météo. Quand il fait gris, un modèle foncé ou noir fera parfaitement l'affaire. Pour finir, une paire de chaussures de golf rétro apportera un petit côté années 90. En plus d'une esthétique remarquable, tu profiteras d'une technologie dernier cri pour améliorer ton jeu.
4.Pantalon ajusté + polo classique + veste à zip + chaussures de ville
Pour les tournois de golf, la tenue se doit d'être raffinée et professionnelle. Un pantalon ajusté en tissu souple marquera les esprits tout en garantissant un confort total pour tes drives, tes slices, tes backswings et tes putts.
Un polo chiné est un autre classique culte qui te garde au frais quand la compétition bat son plein. Et une veste de golf zippée est facile à mettre et à enlever si tu t'échauffes ou si les températures chutent brutalement. Pour un look élégant et travaillé, rien ne vaut une paire de chaussures de golf inspirées des chaussures de ville. Trouve-toi un modèle avec des semelles à pointes qui t'apportera toute l'adhérence nécessaire pour tirer à pleine puissance.
5.Sweat à capuche + pantalon à 5 poches + casquette + chaussures montantes
Les tenues de golf pour homme sont généralement inspirées de classiques. Pourquoi ne pas ajouter des pièces d'inspiration streetwear pour une touche rafraîchissante ? Pour commencer, un sweat à capuche simple en tissu haute performance est un choix confortable qui va avec tout. Et il a l'avantage de créer un look un peu plus décontracté qu'un pull, sans manquer pour autant de sophistication. Un pantalon à cinq poches de style denim jouera aussi la carte du moderne cool. Son tissu extensible est idéal pour ton mouvement de hanches. Et rien de plus stylé que des chaussures de golf montantes et un haut à boutons-pression anti-transpirant pour sublimer ton look.
6.Polo respirant + short + casquette + lunettes de soleil
En été, la tenue de golf par excellence s'articule autour d'un short et d'un polo léger et anti-transpirant. Pour te protéger du soleil et de la chaleur, tu auras besoin d'une casquette classique avec un bandeau intérieur et des lunettes de soleil de sport avec une aération anti-buée.
7.Polo pour garçon + sneakers + ceinture réversible + gant
Pour assurer leur victoire, les jeunes golfeurs auront besoin de vêtements classiques à porter pendant les cours et les nombreuses sessions de practice. Commence par un polo respirant dans une couleur qui va avec tout, à combiner avec un short ou un pantalon. Les chaussures de golf sont un autre basique. Choisis un modèle avec des semelles intermédiaires en mousse souple pour allier adhérence et respirabilité. Une ceinture réversible pourra être portée avec n'importe quelle tenue de golf. Et pour finir, une touche digne des pros : des gants de golf légers et extensibles.
Rédaction : Laura Lajiness Kaupke