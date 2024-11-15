Guide de jeu en famille

Découvrez notre guide pour jouer en famille

Le jeu est important pour cultiver un mode de vie actif et sain, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Cependant, avec le temps, les responsabilités et les obligations quotidiennes tendent à s'accumuler et il devient plus difficile de jouer comme des enfants.

Les enfants étant plus réceptifs au sport et aux activités physiques lorsqu'on y intègre une part d'imagination, il est temps de redécouvrir l'enfant qui est en nous pour mieux comprendre nos enfants. Découvrez le programme de guide ludique spécialisé que nous avons élaboré en collaboration avec Emma, spécialiste du jeu travaillant au sein de l'organisation The Playful Den, pour que vous, votre famille et vos amis ne cessiez jamais de vous amuser.

À quoi s'attendre :

- Un guide ludique sur mesure conçu par notre spécialiste du monde de l'enfance, pour vous aider à exploiter le véritable pouvoir du jeu dans votre quotidien.

- Des conseils d'experts pour jouer en famille, divisés en quatre modules faciles à suivre pour vous aider à jouer différemment.

- Disponible dans la Nike App pour une utilisation et un accès faciles.