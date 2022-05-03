La course pieds nus est-elle une bonne idée ?

Premièrement, le fait de fouler des objets coupants ou dangereux peut poser des problèmes en matière de sécurité. Si vous prévoyez d'aller courir les pieds totalement nus, nous vous conseillons de vérifier que vous êtes à jour de votre vaccination contre le tétanos. Cela peut vous protéger de graves problèmes en cas d'entaille profonde ou de plaie qui laisserait entrer des bactéries dans le pied.

Il faut également tenir compte de la surface sur laquelle vous allez courir, précise Alina Kennedy. La plupart d'entre nous ne courent pas sur des sentiers naturels bien entretenus. Nous courons généralement sur des trottoirs, des routes en béton ou d'autres surfaces dures.

« Nos pieds ne se retrouvent donc pas à se réceptionner sur différentes surfaces et à évoluer sur un sol "naturel", explique-t-elle. La surface uniforme et dure sur laquelle nous avons tendance à courir met nos pieds à rude épreuve, même avec des chaussures, alors à plus forte raison sans. »

Elle ajoute que même si le fait de courir pieds nus peut être considéré comme quelque chose d'instinctif ou de naturel, la méconnaissance de cet exercice et du terrain peut augmenter le risque de blessure, et notamment de foulures et d'élongations. Nous vous conseillons donc de consulter votre médecin ou votre kinésithérapeute avant de tenter de courir pieds nus.

Après tout, même si le fait d'être pieds nus est un état naturel, l'impact de l'adaptation aux chaussures est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Des recherches suggèrent qu'au fil des siècles, le port de chaussures a rendu les pieds humains plus petits, et affecte également notre démarche, le développement de notre voûte plantaire et nos mouvements de manière générale. Par exemple, lorsque vous êtes pieds nus, vous avez tendance à vous réceptionner au milieu du pied, ce qui réduit l'impact sur le talon et raccourcit votre foulée. Avec l'amorti d'une chaussure, vous vous réceptionnez davantage sur le talon, ce qui applique une pression sur la jambe, et en particulier sur les articulations.