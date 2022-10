Comment la relaxine et d'autres facteurs de grossesse affectent votre stabilité

Bien que la relaxine contribue à un certain laisser-aller pendant ces neuf mois, l'ampleur de son impact n'est pas très claire. Les personnes enceintes avec des niveaux de relaxine plus élevés ne sont pas plus susceptibles d'avoir des articulations instables, indique des recherches dans le Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Plus probablement, une combinaison de facteurs affecte les articulations pendant la grossesse, explique Laurel Proulx, physiothérapeute en santé pelvienne à Colorado Springs et fondatrice de FEM Physical Therapy. « Au fur et à mesure que votre bébé grandit, votre posture change, vous perdez le contrôle musculaire de votre tronc et la coordination est également affectée », explique-t-elle.



Le problème, c'est que trop souvent, les personnes enceintes reçoivent des conseils basés sur l'idée que la relaxine est une ennemie. Cela les amène à croire qu'elles sont impuissantes face à ses effets. Et à cause de cela, elles réduisent parfois leur entraînement et leurs loisirs sportifs, explique Brianna Battles, spécialiste certifiée en renforcement et condition physique à Eagle dans l'Idaho, et fondatrice de Pregnancy & Postpartum Athleticism.



Mais vous n'avez pas à subir cela. Les trois conseils suivants peuvent vous aider à vous entraîner plus confortablement, et même simplement à vous entraîner, sans crainte, malgré les changements dans votre stabilité, afin de rester en bonne santé pendant et après votre grossesse.