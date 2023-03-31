Les bases du football américain : comment jouer

Le but du jeu au football américain ? C'est très simple : il faut marquer plus de points que l'équipe adverse. Pour inscrire des points, on doit amener le ballon dans la zone de but adverse (ou « end zone »), en y recevant le ballon après une passe, en y apportant le ballon ou en le bottant entre les poteaux pour inscrire une transformation (ou « field goal »).

Un terrain de football américain standard est un rectangle de 110 m de long en pelouse ou en surface synthétique. La surface de jeu fait un peu plus de 50 yards (48,75 m) de large sur exactement 100 yards (91,44 m) de long, avec deux end zones de 10 yards (9,14 m) de part et d'autre du terrain. Ces end zones constituent les surfaces de but, dans laquelle chaque équipe tente d'amener le ballon pour inscrire des points (soit en le portant, soit en l'attrapant à l'intérieur de la zone).

À la limite extérieure de chaque end ‏zone se trouvent les poteaux de buts, entre lesquels on peut inscrire des transformations (on y reviendra plus loin). La ligne des buts est la ligne qui sépare l'end zone de la surface de jeu.

« Quand le ballon de football américain franchit la ligne des buts, soit en étant lancé, soit en étant porté, on marque six points. C'est ce qu'on appelle un touchdown, explique Colton Korn, Director of Player Personnel pour la Liberty University, un programme de la Division I National Collegiate Athletics Association (NCAA) installé à Lynchburg, en Virginie. Pour mettre les choses en contexte, la Division I est le niveau le plus élevé des sports interuniversitaires, tel que défini par la NCAA.

« Après [un touchdown], on peut marquer un point supplémentaire par une transformation au pied, ou deux points par une conversion. Il s'agit en gros d'inscrire un second touchdown à la suite du premier, mais cette fois depuis la ligne des 3 yards », ajoute Colton Korn.

Remarque : en National Football League, les conversions à deux points partent de la ligne des 2 yards, et la transformation se botte depuis la ligne des 15 yards.

Si une équipe ne parvient pas à inscrire un touchdown après quatre downs (on reviendra dessus plus loin), lors du quatrième down, elle peut choisir de tirer entre les poteaux pour marquer un field goal, qui vaut alors trois points. « Un tir au pied doit passer entre les poteaux pour marquer des points », résume Colton Korn.

Une autre manière pour une équipe de marquer des points (en défense) consiste à plaquer un membre de l'équipe adverse dans sa propre end zone. Si l'équipe en attaque est en possession du ballon et se fait plaquer dans sa propre end zone, on appelle cette action un safety, et elle rapporte deux points pour l'équipe en défense.