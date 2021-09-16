Comment empêcher les tétons d'être visible à travers les brassières de sport. QJP

On ne devrait pas avoir à s'en soucier, et pourtant. Vous ne vous entraînez pas pour vous donner en spectacle, et vos tétons apparents sous votre haut peuvent vous mettre mal à l'aise. La meilleure solution dans ce cas est d'opter pour une brassière de sport avec un léger rembourrage ou un tissu plus épais.

Si vous recherchez une protection à maintien supérieur, la Nike Alpha est une excellente alliée. Le motif en mesh sur les bonnets permet de dissimuler les tétons, et le revêtement sur la poitrine minimise les rebonds, évite les débordements et ajoute une épaisseur supplémentaire de maintien pour vous permettre de vous sentir en confiance lorsque vous bougez. La Rival conviendra parfaitement elle aussi, car ses bonnets moulés apporteront la protection nécessaire tout en mettant en valeur vos courbes naturelles.

La brassière à coussinet une pièce est un excellent choix si vous recherchez la simplicité. Cette brassière à maintien normal est conçue avec un grand coussinet qui se loge facilement dans la brassière et qui peut être retiré quand il fait moins froid.

Les brassières à maintien léger intègrent souvent un tissu plus fin et, bien qu'elles soient stylées, elles n'offrent pas une protection aussi efficace. Toutefois, la Nike Indy UltraBreathe se positionne un cran au-dessus des autres car elle est non seulement super stylée, mais elle intègre un petit coussinet rembourré et une épaisseur de mesh ultra-léger qui vous offre un maximum de fraîcheur tout en couvrant efficacement vos tétons.

Si votre brassière préférée n'est pas adaptée lorsque le temps se rafraîchit, vous pouvez toujours vous trouver des cache-tétons. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais au moins, vous pourrez continuer à porter votre brassière de sport favorite sans vous sentir embarrassée.