Ce que les entraîneurs veulent dire quand ils disent « Écoutez votre corps »

Ce que signifie vraiment « être à l'écoute de son corps »
Coaching
Ce n'est pas une autre de ces expressions fantaisistes et vides de sens. C'est un vrai moyen d'être en accord avec votre esprit et votre corps au quotidien, afin de mieux progresser.
- Une approche flexible de vos séances d'entraînement, dans laquelle vous intensifiez, réduisez ou même annulez votre entraînement en fonction de votre état d'esprit, peut vous procurer davantage de bienfaits.
- Le fait d'être présent ou présente et de remarquer certains signaux peut vous aider à renforcer le lien entre votre corps et votre esprit, et vous permettre de répondre plus facilement à vos besoins.
- Les jours où vous ressentez le besoin d'y aller en douceur, rendez-vous sur NTC pour une séance de yoga réparateur dans votre tenue de yoga préférée.
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Pour progresser dans n'importe quel domaine de la vie, il faut faire preuve d'équilibre et de souplesse : vous devez vous mettre au défi sans vous surmener, et vous devez être capable de rebondir si quelque chose ne fonctionne pas. Dans le domaine du fitness, c'est là qu'intervient dans toute sa quintessence la consigne « soyez à l'écoute de votre corps ».
Il est vrai que cette expression peut sembler évasive et dénuée d'intérêt. Selon la professeure de yoga Alex Silver-Fagan, être à l'écoute de son corps consiste à établir le lien entre corps et esprit pour guider vos mouvements d'une façon bénéfique sur le plan physique mais aussi émotionnel.
Tout cela vous paraît un peu saugrenu ? Et pourtant, c'est basé sur des faits scientifiques. En effet, votre cerveau garde une trace des signaux internes de votre corps (comme les informations sensorielles liées à un rythme cardiaque accéléré, une raideur musculaire, la nécessité de boire ou de manger), et les utilise pour estimer son état. Ce processus s'appelle l'intéroception. « Une meilleure intéroception permet à une personne d'être plus en phase avec son corps, car elle devient plus consciente de ces signaux, explique Jonathan Gibson, docteur en psychologie et maître de conférences à la South Dakota School of Mines and Technology. Les personnes qui y sont davantage sensibles ont tendance à éprouver un plus grand bien-être mental, émotionnel et social, probablement parce qu'avec cette conscience, elles sont mieux armées pour donner régulièrement à leur esprit et à leur corps ce dont ils ont besoin », précise Jonathan Gibson. Des études ont également lié cette aptitude à de meilleures performances sportives, pour la même raison.
Atteindre cet état de conscience vous semble plus facile à dire qu'à faire ? Vous avez raison, car les obstacles sont nombreux. « Nous ne sommes pas aussi intuitifs et intuitives que par le passé, explique Alex Silver-Fagan. De nos jours, il y a tellement de sources qui vous disent quoi faire et que ressentir que votre voix intérieure, celle qui reflète la connexion entre le corps et l'esprit, peut avoir du mal à se faire entendre », explique-t-elle.
Mais écouter votre corps, ou, comme on le dirait en termes scientifiques, « améliorer votre intéroception », est une technique que vous pouvez travailler, en commençant par ces astuces.
1. Commencez par vous ancrer au sol.
Pour que votre esprit puisse entendre ce que dit votre corps, vous devez apaiser votre cerveau. Cela nécessite d'être en pleine conscience, ou de vivre l'instant présent, ce qui est beaucoup plus facile à faire tout au long de la journée si vous commencez dès le réveil, explique Alex Silver-Fagan. Elle recommande de s'asseoir sur le bord du lit avant même de se lever, les pieds à plat sur le sol. Imaginez que vous traversez le sol jusqu'à un étage inférieur, puis un autre jusqu'à ce que vous atteigniez la Terre, dit-elle. Cet exercice d'ancrage méditatif vous aide à vous « recentrer » sur vous-même afin d'assourdir votre bruit intérieur et d'être vraiment dans le moment, et donc plus à l'écoute de vos besoins.
2. Ensuite, respirez.
Après cet ancrage ou dès que vous avez le temps, asseyez-vous sur votre lit ou sur une chaise pendant cinq à dix minutes et contrôlez votre respiration, en concentrant votre attention sur votre poitrine ou sur votre ventre, poursuit Jonathan Gibson. Cela « renforce et reconditionne votre cerveau afin de le pousser à exploiter les signaux intéroceptifs pour une meilleure prise de conscience ». Plus vous pratiquerez, meilleurs seront les résultats.
Pour stimuler votre pleine conscience pendant que vous faites cela, répétez un mantra dans votre tête. « Je travaille en harmonie, je suis exactement là où je dois être », précise Alex Silver-Fagan. « On pourrait également dire : "Je suis ici, maintenant, dans mon corps", ou exprimer de la gratitude pour un autre jour vécu », ajoute-t-elle. Ce processus peut vous aider à être dans l'instant présent lorsque des sensations physiques et mentales (anxiété, fléchisseurs de hanches raides) apparaissent, ce qui vous donne l'opportunité de les explorer. Vos conclusions vous mèneront peut-être à remplacer votre tasse de café habituelle par un verre d'eau pour ressentir plus d'équilibre et moins de nervosité, ou vous renoncerez à l'entraînement HIIT que vous aviez prévu au profit d'une séance d'étirements ou d'une longue marche. Et voilà, c'est ça, la souplesse.
3. Suivez votre instinct.
Votre esprit peut vous inciter à en faire trop (un problème courant chez celles et ceux qui veulent toujours se surpasser) ou à abandonner trop vite (notamment lorsque vous êtes sous tension ou que vous souffrez de fatigue), explique Sue Falsone, spécialiste clinique en physiothérapie du sport, experte en récupération. Pour atteindre le bon équilibre, elle recommande, tout comme Alex Silver-Fagan, de commencer par ce qui vous semble naturel, de prêter attention à ce que vous ressentez, puis d'ajuster en conséquence.
Supposons que vous fassiez une séance d'entraînement et que le ou la coach vous invite à faire une série de pompes. Vous pouvez choisir la version classique, une variante sur les genoux ou au contraire des pompes avec les pieds surélevés pour un niveau avancé. Si des pompes normales vous conviennent à ce moment-là, commencez par là, explique la coach. Mais si vous sentez immédiatement que quelque chose ne va pas (par exemple, si vous remarquez une douleur à l'épaule ou une baisse de forme), faites-les sur les genoux. D'un autre côté, si vous commencez par des pompes normales et que vous sentez que vous pourriez relever un défi encore plus grand, essayez la variante avancée. Ou poursuivez comme vous avez commencé, si l'exercice semble difficile mais faisable.
4. Écoutez votre cœur, vos poumons et vos muscles…
Si vous focalisez votre attention sur votre rythme cardiaque chaque fois que vous avez l'impression que votre cœur cogne contre votre poitrine (par exemple, au milieu d'un burpee), vous devriez vraiment commencer à développer votre conscience corporelle, explique Lisa Feldman Barrett, éminente professeure de psychologie à la Northeastern University, qui a mené des études sur la connexion entre le corps et l'esprit. Les chercheurs pensent que vous concentrer sur les signaux corporels, notamment votre respiration et les sensations dans vos muscles et vos articulations, pendant un exercice exigeant pourrait vous aider à mieux prendre conscience de ces signaux dans des exercices moins intenses, explique-t-elle.
Si vous avez besoin d'aide pour commencer, utilisez un moniteur de rythme cardiaque. Comprendre le travail de votre cœur pendant un exercice peut vous aider à déterminer si vous devez, par exemple, réduire de quelques kilomètres votre run ou ajouter un quatrième set à votre circuit de renforcement musculaire, explique Sue Falsone. Vous prendrez ainsi l'habitude d'utiliser votre rythme cardiaque pour déterminer si vous devez vous arrêter ou au contraire continuer, jusqu'à ce que cela devienne intuitif et que vous puissiez vous mettre en phase avec vos besoins corporels sans assistance technologique, précise-t-elle.
5. Conservez une trace écrite.
À mesure que vous devenez plus à l'écoute de votre corps en temps réel, vous pouvez commencer à noter ce que vous ressentez. Par exemple, lorsque vous réalisez un premier entraînement cardio après des semaines de repos ou que pendant quelques jours, vous avez quitté votre chaise de bureau toutes les heures pour bouger, explique Alex Silver-Fagan. Vous vous rendrez peut-être compte que lorsque vous courez trois jours de suite, vous progressez moins vite dans une séance de yoga Vinyasa, et déciderez de vous concentrer plutôt sur des enchaînements réparateurs. Ou peut-être que vous adopterez un mode de récupération plus actif parce que vous avez remarqué qu'en passant la journée sur votre canapé après une séance d’entraînement difficile, vous ressentez des courbatures.
À ce stade, vous ne vous contentez plus d'écouter, vous avez entamé une véritable conversation avec votre corps, déclare la coach. Et c'est ça, la clé pour progresser de manière durable.
Rédaction : Caitlin Carlson
Illustrations : Gracia Lam
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