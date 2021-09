5 signes que votre corps a besoin d'un jour de repos et de récupération, selon les experts

Vous savez probablement que vous devez vous ménager, voire dépoussiérer votre rouleau en mousse, lorsque vos quadriceps tremblants peuvent à peine supporter un passage aux toilettes. Mais la douleur, résultat de lésions microscopiques des fibres musculaires dues au stress de l'exercice (et la réponse de votre corps pour réparer ces dommages), n'est pas le seul indice que votre corps et votre esprit ont besoin d'une journée de détente.

Endurer la douleur peut vous donner l'impression d'être un dur à cuire. Mais si vous ne vous reposez pas et ne récupérez pas, votre corps n'aura jamais la possibilité de reconstituer ses réserves d'énergie et de réparer les tissus endommagés, explique Andrew Watkins, entraîneur certifié et directeur du renforcement et du conditionnement physique chez Sports Performance Lab. Ce stress physique nuit à la capacité de votre corps à fonctionner au mieux de ses possibilités. Et si vous êtes également confronté à un stress mental et émotionnel (dû simplement aux aléas de la vie), vous aurez encore plus de mal à rebondir entre les séances d'entraînement, ce qui entraînera de nouvelles carences et des défaillances au lieu de bénéfices.

Il est heureusement assez simple de savoir quand freiner ses performances. « Votre corps est une machine, et il vous fait savoir quand il a besoin de ralentir », conclut Andrew Watkins. Oui, les courbatures sont importantes. Mais ce n'est qu'un des nombreux signes avant-coureurs. Gardez à l'œil ces indications moins connues qui vous montrent que vous avez besoin d'un peu de repos.