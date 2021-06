Comment gérer les douleurs chroniques et se sentir mieux, selon la psychothérapeute Nicole Sachs

Cette douleur lancinante dans le bas du dos vous force certainement à y aller doucement, mais pas nécessairement à la salle de sport. La psychothérapeute Nicole Sachs a appris que les douleurs physiques pouvaient provenir d'un conflit émotionnel non résolu, car elle en a fait elle-même l'expérience. Résoudre ce conflit vous permettra non seulement de vivre avec moins de douleurs physiques, mais également d'être plus heureux. Après qu'un médecin lui a dit qu'elle aurait besoin d'une grosse opération pour un problème grave à la colonne vertébrale mais que cela ne lui permettrait jamais de bouger comme elle le voulait, Nicole Sachs a commencé à faire des expériences sur elle-même en explorant le lien entre le corps et l'esprit pour trouver une autre solution et, attention spoiler, elle a réussi. Dans cet épisode, cette athlète se confie à Ryan Flaherty, Senior director of performance chez Nike, sur son expérience de la douleur, la manière dont elle s'est guérie elle-même et la façon dont elle aide maintenant les autres à en faire de même. Ses techniques pour ralentir le rythme, tenir un journal et gérer les sentiments refoulés (y compris le fait de détester parfois d'être maman) peuvent nous aider à comprendre et à soulager nos propres souffrances chroniques.