Les bienfaits du jus de pastèque d'après les nutritionnistes

La pastèque contient également un antioxydant, le lycopène. C'est ce qui donne à ce fruit juteux sa couleur rouge-rosée.

« Les antioxydants sont des molécules bonnes pour la santé qui interagissent avec les radicaux libres : ils les neutralisent et réduisent leur capacité à endommager les cellules, explique Mariana. Des données provenant d'études épidémiologiques suggèrent que le lycopène pourrait avoir un effet bénéfique sur les lipides dans le sang et la tension artérielle », poursuit-elle, ajoutant que le lycopène est biodisponible dans la pastèque fraîche. La biodisponibilité est liée à l'absorption et signifie qu'une substance peut être absorbée par l'organisme. Dans le cas présent, le lycopène peut donc être absorbé par l'organisme quand on consomme de la pastèque.

Les composants de la pastèque peuvent également contribuer à faire baisser la tension artérielle. La citrulline présente dans ce fruit se transforme en arginine dans le corps (un acide aminé) et contribue à la synthèse de l'oxyde nitrique, « qui agit comme un vasodilatateur et contribue à faire baisser la tension artérielle », précise Mariana Dineen. Même si toutes les parties de la pastèque contiennent de la citrulline, Mariana explique qu'il y en a plus dans la partie blanche. Heureusement, la plupart des jus de pastèque qu'on trouve dans le commerce sont pressés à froid en utilisant à la fois le pourtour blanc et la chair. Ils permettent donc de profiter de ce bienfait.