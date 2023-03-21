Des nutritionnistes nous dévoilent quatre bienfaits des flocons d'avoine sur la santé

On pense souvent que les flocons d'avoine constituent un aliment simple pour le petit-déjeuner. Pourtant, un bol de ces glucides complexes riches en fibres présente d'incroyables valeurs nutritionnelles. Du coup, les bienfaits pour la santé sont nombreux.

Selon le Département de l'Agriculture des États-Unis, cet aliment sans gluten contient des protéines, mais aussi plein de vitamines (comme la vitamine B et l'acide folique) et de minéraux essentiels, comme le fer, le potassium et le magnésium.

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Les adultes qui consomment régulièrement des flocons d'avoine sont plus susceptibles d'adopter de bonnes habitudes alimentaires et de mener une vie plus saine. Une étude publiée en 2015 dans le journal Nutrition Research a comparé les personnes qui consomment des flocons d'avoine et celles qui n'en mangent pas. Résultat : celles qui en consommaient avaient une alimentation plus équilibrée (donc plus de nutriments), un poids plus faible et une taille plus fine. En plus, ces personnes avaient tendance à éviter de fumer et à boire moins d'alcool.

Ci-dessous, les spécialistes citent quatre bienfaits à manger un bol de flocons d'avoine concassés et cuits (ou complets, comme tu préfères).