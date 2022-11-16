Les quatre bienfaits d'un réveil matinal sur la santé

Le soleil est le meilleur radio-réveil. À long terme, il vous aidera à avoir un rythme éveil/sommeil de qualité.

« S'exposer à la lumière du soleil dès le réveil contribue à régler notre rythme circadien », explique Annie Miller, assistante sociale agréée et experte en médecine comportementale du sommeil. Le rythme circadien, c'est le cycle interne sur 24 heures du corps qui réagit aux changements de luminosité. « En atteignant vos yeux, la lumière du soleil indique à votre cerveau qu'il est temps de se réveiller. »

Démarrer la journée en s'exposant aux premières lueurs du jour permet également au corps de se calmer quand il fait nuit et de se préparer à dormir. « Le fait de se lever tôt et de s'exposer à ces signaux dès le réveil peut également faciliter l'endormissement le soir en favorisant l'identification des signaux nocturnes », précise Annie Miller.