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Leggings y mallas de cintura alta

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Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Superventas
Nike Universa
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Superventas
Nike Universa
Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Swift
Nike Swift Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
Superventas
Nike Swift
Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
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Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 10 cm ceñido, con talle alto y bolsillos - Mujer
Superventas
Nike Swift
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido, con talle alto y bolsillos - Mujer
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
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Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Nike Pro Seamless
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Superventas
Nike Zenvy
Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings pirata de talle alto - Mujer
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Leggings pirata de talle alto - Mujer
89,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 de talle alto con estampado y sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Leggings de 7/8 de talle alto con estampado y sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Universa
Nike Universa Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Universa
Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
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Nike One Seamless Front
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
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Nike One
Nike One Leggings acampanados de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings acampanados de talle alto - Mujer
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Zenvy
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
Nike One
Nike One Leggings pirata de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings pirata de talle alto - Mujer
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
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Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 8 cm, talle alto y estampado - Mujer
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Pantalón corto de 8 cm, talle alto y estampado - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Pantalón corto de 13 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
47,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Nike Sportswear Classic
Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
29,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Lo último
Nike Zenvy
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Lo último
Nike Zenvy
Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings de 66 cm - Mujer
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Leggings de 66 cm - Mujer
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Nike One
Nike One Pantalón corto de 13 cm - Mujer
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Nike One
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
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Nike Pro Sculpt
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
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Nike One
Nike One Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
Superventas
Nike One
Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
34,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings tipo corsé de talle alto de 66 cm - Mujer
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Leggings tipo corsé de talle alto de 66 cm - Mujer
144,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
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Nike Tempo
Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
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Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Lo último
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
54,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 13 cm con estampado - Mujer
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Pantalón corto de 13 cm con estampado - Mujer
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de 15 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón corto de 15 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
49,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
42,99 €
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
Materiales reciclados
Nike (M) One
Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
34,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Pantalón corto de 13 cm - Mujer
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Pantalón corto de 13 cm - Mujer
64,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 18 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Pantalón corto de running de 18 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
64,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas Dri-FIT de 13 cm - Niña
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas Dri-FIT de 13 cm - Niña
27,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
Lo último
Nike One
Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
32,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 8 cm y talle alto - Mujer
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Pantalón corto de 8 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
37,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
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Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
104,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
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Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
54,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
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Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Mallas de una sola pierna de talle alto para baloncesto (izquierda) - Mujer
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Mallas de una sola pierna de talle alto para baloncesto (izquierda) - Mujer
49,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Zenvy
Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings de 66 cm - Mujer
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Nike One
Nike One Pantalón corto de 13 cm - Mujer
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
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Nike Pro Sculpt
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
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Nike One
Nike One Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
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Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings tipo corsé de talle alto de 66 cm - Mujer
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Nike Tempo
Nike Tempo Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
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Nike Tempo
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Nike One Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 13 cm con estampado - Mujer
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Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de 15 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
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Pantalón corto de 15 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
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Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
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NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
Materiales reciclados
Nike (M) One
Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
34,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Pantalón corto de 13 cm - Mujer
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Pantalón corto de 13 cm - Mujer
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Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 18 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
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Pantalón corto de running de 18 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
64,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas Dri-FIT de 13 cm - Niña
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas Dri-FIT de 13 cm - Niña
27,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
Lo último
Nike One
Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
32,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 8 cm y talle alto - Mujer
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Pantalón corto de 8 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
37,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
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Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
104,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Nike Pro Seamless
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
54,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Mallas de una sola pierna de talle alto para baloncesto (izquierda) - Mujer
Jordan Sport
Mallas de una sola pierna de talle alto para baloncesto (izquierda) - Mujer
49,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
54,99 €

Leggings de cintura alta: máxima libertad de movimiento

Prepárate para aumentar el ritmo con nuestros leggings de talle alto. Tanto en la calle como en el gimnasio, te ofrecen la protección y la sujeción que necesitas para cumplir tus objetivos. Gracias a los materiales ultraelásticos, podrás esforzarte al máximo sin limitaciones. Los tejidos duraderos te permiten hacer sentadillas más pronunciadas, ya que mantienen la opacidad. La cintura alta está diseñada para ajustarse bien al cuerpo y no enrollarse ni deslizarse mientras entrenas. Echa un vistazo a las opciones con detalles distintivos en la banda para crear un look llamativo. También tenemos modelos con el icónico Swoosh en la cadera y el bajo, que aporta el toque inconfundible de Nike a cualquier conjunto. Dada la amplia gama de colores, es muy fácil encontrar algo para cada deportista.


¿Por qué nuestras mallas de talle alto son ideales para afrontar grandes retos? El tejido compresivo mejora la circulación, lo que abriga y protege los músculos. Esto te permite recuperarte más rápido después del entrenamiento para que puedas sacar el máximo partido a tu rutina. En invierno, elige unos leggings de largo completo para combatir el frío. Cuando hace calor, los modelos de tres cuartos te proporcionan la transpirabilidad que necesitas al aumentar el ritmo. La colección también te ofrece una gran comodidad, ya que las costuras planas evitan las irritaciones durante las sesiones largas. Para lograr libertad de movimiento, escoge diseños sin costura delantera: el tejido se mantiene en su sitio y el ajuste es cómodo.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige leggings de talle alto con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.