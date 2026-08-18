Leggings de cintura alta: máxima libertad de movimiento
Prepárate para aumentar el ritmo con nuestros leggings de talle alto. Tanto en la calle como en el gimnasio, te ofrecen la protección y la sujeción que necesitas para cumplir tus objetivos. Gracias a los materiales ultraelásticos, podrás esforzarte al máximo sin limitaciones. Los tejidos duraderos te permiten hacer sentadillas más pronunciadas, ya que mantienen la opacidad. La cintura alta está diseñada para ajustarse bien al cuerpo y no enrollarse ni deslizarse mientras entrenas. Echa un vistazo a las opciones con detalles distintivos en la banda para crear un look llamativo. También tenemos modelos con el icónico Swoosh en la cadera y el bajo, que aporta el toque inconfundible de Nike a cualquier conjunto. Dada la amplia gama de colores, es muy fácil encontrar algo para cada deportista.
¿Por qué nuestras mallas de talle alto son ideales para afrontar grandes retos? El tejido compresivo mejora la circulación, lo que abriga y protege los músculos. Esto te permite recuperarte más rápido después del entrenamiento para que puedas sacar el máximo partido a tu rutina. En invierno, elige unos leggings de largo completo para combatir el frío. Cuando hace calor, los modelos de tres cuartos te proporcionan la transpirabilidad que necesitas al aumentar el ritmo. La colección también te ofrece una gran comodidad, ya que las costuras planas evitan las irritaciones durante las sesiones largas. Para lograr libertad de movimiento, escoge diseños sin costura delantera: el tejido se mantiene en su sitio y el ajuste es cómodo.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige leggings de talle alto con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.