  1. Gym y training
    2. /
  2. Ropa
    3. /
  3. Pantalones y mallas
    4. /
  4. Mallas y leggings

Leggings y mallas de deporte de cintura alta

(63)
Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Superventas
Nike Universa
Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
+1
Materiales reciclados
Nike Universa
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
+1
Superventas
Nike Universa
Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
47,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Nike Pro Seamless
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
54,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Nike Pro Seamless
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Pro Seamless
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
+1
Nike Zenvy
Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings pirata de talle alto - Mujer
Superventas
Nike Zenvy
Leggings pirata de talle alto - Mujer
89,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 de talle alto con estampado y sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Leggings de 7/8 de talle alto con estampado y sin costuras delanteras - Mujer
114,99 €
Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
30 % de descuento
Nike One
Nike One Leggings pirata de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings pirata de talle alto - Mujer
44,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 8 cm, talle alto y estampado - Mujer
NikeSKIMS Matte
Pantalón corto de 8 cm, talle alto y estampado - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 8 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Pantalón corto de 8 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Pantalón corto de 13 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
69,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
59,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
47,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Lo último
Nike Zenvy
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Lo último
Nike Zenvy
Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings de 66 cm - Mujer
119,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto de 13 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
34,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Superventas
Nike Pro Sculpt
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
64,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
+1
Materiales reciclados
Nike One Seamless Front
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
49,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
42,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Lo último
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
54,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
Lo último
Nike One
Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
32,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
Materiales reciclados
Nike (M) One
Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
34,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de talle alto de 74 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de talle alto de 74 cm - Mujer
129,99 €
Nike One
Nike One Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Nike One
Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
34,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de tres cuartos de talle alto de 43 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de tres cuartos de talle alto de 43 cm - Mujer
119,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Nike Pro Seamless
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
54,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
54,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Pantalón corto de 13 cm - Mujer
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
+3
Nike Zenvy
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings tipo corsé de talle alto de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings tipo corsé de talle alto de 66 cm - Mujer
144,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
64,99 €
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Shine
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 13 cm con estampado - Mujer
NikeSKIMS Matte
Pantalón corto de 13 cm con estampado - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
129,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas Dri-FIT de 13 cm - Niña
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas Dri-FIT de 13 cm - Niña
27,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de tres cuartos de talle alto con estampado de 43 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de tres cuartos de talle alto con estampado de 43 cm - Mujer
119,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings de 73,5 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings de 73,5 cm - Mujer
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings Footsie Grip de talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings Footsie Grip de talle alto - Mujer
144,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Leggings rectos de 86 cm - Mujer
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Leggings rectos de 86 cm - Mujer
109,99 €
Nike One
Nike One Leggings acampanados de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings acampanados de talle alto - Mujer
59,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
42,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Lo último
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
54,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
Lo último
Nike One
Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
32,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
Materiales reciclados
Nike (M) One
Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
34,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de talle alto de 74 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de talle alto de 74 cm - Mujer
129,99 €
Nike One
Nike One Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Nike One
Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
34,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de tres cuartos de talle alto de 43 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de tres cuartos de talle alto de 43 cm - Mujer
119,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Nike Pro Seamless
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
54,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
54,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Pantalón corto de 13 cm - Mujer
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
+3
Nike Zenvy
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings tipo corsé de talle alto de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings tipo corsé de talle alto de 66 cm - Mujer
144,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
64,99 €
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Shine
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 13 cm con estampado - Mujer
NikeSKIMS Matte
Pantalón corto de 13 cm con estampado - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
129,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas Dri-FIT de 13 cm - Niña
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas Dri-FIT de 13 cm - Niña
27,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de tres cuartos de talle alto con estampado de 43 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de tres cuartos de talle alto con estampado de 43 cm - Mujer
119,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings de 73,5 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings de 73,5 cm - Mujer
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings Footsie Grip de talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings Footsie Grip de talle alto - Mujer
144,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Leggings rectos de 86 cm - Mujer
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Leggings rectos de 86 cm - Mujer
109,99 €
Nike One
Nike One Leggings acampanados de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings acampanados de talle alto - Mujer
59,99 €

Leggings de deporte con cintura alta: más elasticidad, mayor rendimiento

Si quieres llegar un poco más lejos, necesitas ropa de entrenamiento que esté a la altura. Aquí es donde entran en juego nuestros leggings deportivos de talle alto: están confeccionados para aportarte mayor protección y sujeción mientras haces ejercicio. Además del logotipo de la marca, las cinturas de nuestros modelos incluyen paneles estructurados de compresión para ayudar a los músculos a responder y recuperarse rápidamente. También cuentan con cordones interiores que puedes ajustar para una comodidad máxima. ¿Llevas a una futura estrella del deporte en tu interior? El tejido zonal está diseñado para crecer contigo durante el embarazo y cubrir tu barriguita.


En épocas de frío, opta por leggings de largo completo para retener el calor. Los modelos más cortos te darán sensación de ligereza cuando el clima sea más cálido. Para los días de entretiempo, también tenemos mallas pirata. Gracias a su tejido ultraflexible, nuestros diseños de talle alto se estiran contigo en todas las direcciones para que nada te impida alcanzar tus objetivos. Además, están hechos a prueba de sentadillas para garantizar que mantienen la opacidad y no pierden su forma.


Nuestra innovadora tecnología Dri-FIT te mantiene fresca y seca, porque capilariza el sudor de la piel para que se evapore con más rapidez y entrenes cómodamente. El hilo de este tejido inteligente y ligero se obtiene a partir de botellas de plástico recicladas, por lo que tus leggings de fitness de cintura alta están aportando su granito de arena para reducir los desechos. También podrás estar conectada gracias a los prácticos bolsillos abiertos, que son ideales para el móvil. En la parte trasera, los bolsillos con cremallera son perfectos para guardar las llaves y otros objetos de valor. Además, nuestra colección cuenta con una gama de colores que incluye desde tonos neutros hasta opciones más llamativas, así que seguro que encuentras mallas deportivas de cintura alta que se adapten a tu estilo.