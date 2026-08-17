Zapatillas de verano

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Air Jordan Skyline Low Zapatillas - Mujer
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Nike Air Max Koko
Nike Air Max Koko Sandalias - Mujer
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Zapatillas de verano: persigue tus sueños

Potencia tus entrenamientos cuando aumenten las temperaturas con nuestra última gama de zapatillas de verano. Si te espera una gran aventura en la naturaleza, opta por zapatillas de senderismo dotadas de la sujeción que necesitas en cada paso. Encuentra diseños con tracción avanzada que te proporcionan un agarre multidireccional. Además, las partes superiores ceñidas evitan que se cuele el barro y el polvo. ¿Vas a entrenar en terrenos duros? Elige suelas exteriores resistentes de goma, concebidas para resistir el impacto.


Mantén la frescura con partes superiores transpirables


La concentración es fundamental para lograr un rendimiento deportivo óptimo. Por ello, nuestra gama de zapatillas de verano incorpora diseños confeccionados en malla ligera que no añaden peso. Además, los materiales tejidos ayudan a que el aire circule mejor. De esta manera, se elimina el exceso de calor rápidamente y el pie se mantiene fresco durante más tiempo. Si vas a jugar al deporte rey, escoge botas de fútbol con ajuste ceñido tipo calcetín para tener un contacto más directo con el balón. También encontrarás modelos con texturas técnicas en las zonas de contacto con la pelota para tener un control más preciso en los regates y en tus mejores golpeos.


Confort durante todo el día


Los entrenamientos en verano pueden resultar pesados para el cuerpo, ya sea una carrera de larga distancia o una sesión de circuito al aire libre. Para disfrutar de una sensación propulsiva en la planta del pie, elige los diseños con unidades Air incorporadas, que absorben la fuerza del movimiento para después recuperar su forma. De esta manera, se genera un efecto reactivo que te propulsa hacia delante. Además, nuestras zapatillas de verano incorporan amortiguación en la mediasuela para ofrecerte aún más sujeción. Esta tecnología absorbe la energía de cada arrancada y aterrizaje para ayudarte a reducir el cansancio y el riesgo de sufrir lesiones.


Diseños fáciles de calzar para días ajetreados


Tanto para ir a la piscina como para los desplazamientos de la pista al vestuario, nuestros diseños para verano son una opción muy práctica. Encuentra chanclas fabricadas con materiales aptos para el agua y fáciles de limpiar, así como modelos de formas depuradas que ofrecen sujeción y una cómoda sensación acolchada. Además, las suelas exteriores con agarre te ayudan a mantener la estabilidad sobre suelos de azulejos y superficies húmedas o resbaladizas. Si prefieres algo más de cobertura, escoge unas sandalias cerradas.


Da alas a las futuras promesas del deporte


Las próximas superestrellas deportivas podrán seguir persiguiendo sus sueños gracias a nuestra gama infantil de zapatillas de verano. Están fabricadas con los mismos materiales de calidad superior que los modelos para adultos. Las suelas exteriores presentan patrones cuidadosamente diseñados para satisfacer las necesidades de cada deporte. Las partes superiores de malla ligera resultan muy flexibles y se adaptan a los movimientos naturales del pie, mientras que las plantillas suaves y acolchadas protegen sus músculos en pleno crecimiento mientras perfeccionan sus habilidades.


Move to Zero de Nike


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Como parte de esta iniciativa, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección desde 2008. Para aportar tu granito de arena, escoge zapatillas de verano de nuestra gama de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.