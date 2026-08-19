Al menos un 20 % de materiales reciclados

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Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Materiales reciclados
Nike Pegasus 42
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
139,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Zapatillas con detalles reflectantes - Mujer
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Nike V5 RNR
Zapatillas con detalles reflectantes - Mujer
89,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie
Materiales reciclados
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie
89,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Zapatillas - Mujer
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Nike Court Vision Low Next Nature
Zapatillas - Mujer
79,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Botas de fútbol para terreno firme
Materiales reciclados
Nike Phantom 6 Low Elite
Botas de fútbol para terreno firme
269,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nike Mercurial Vapor 17 Club Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
Materiales reciclados
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
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Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Zapatillas - Mujer
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Nike Air Max Muse
Zapatillas - Mujer
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Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Zapatillas de golf
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Nike Infinity G NN
Zapatillas de golf
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Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Zapatillas
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Nike Ava Rover
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Nike SB Zoom Nyjah 4
Nike SB Zoom Nyjah 4 Zapatillas de skateboard
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Nike SB Zoom Nyjah 4
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Nike Flex Train
Nike Flex Train Zapatillas de training - Mujer
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Zapatillas de training - Mujer
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Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Botas de fútbol para césped artificial
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Nike Phantom 6 Low Pro
Botas de fútbol para césped artificial
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Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
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Nike Tiempo Maestro Club
Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
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Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo para terreno blando
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Nike Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno blando
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Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Botas de fútbol para terreno firme
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Nike Phantom 6 Low Pro
Botas de fútbol para terreno firme
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Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
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Nike Mercurial Vapor 17 Academy
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Nike Ava Rover
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Nike Ava Rover
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Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie
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Nike Tiempo Maestro Club
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf
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Botas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf
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Nike Promina
Nike Promina Zapatillas para caminar - Mujer
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Nike Bella 7
Nike Bella 7 Zapatillas de training - Mujer
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Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Winflo 12
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Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Zapatillas de trail running - Mujer
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Nike ACG Pegasus Trail
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Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto para terreno blando
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Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie
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Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Botas de fútbol para césped artificial
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Nike Phantom 6 High Elite
Botas de fútbol para césped artificial
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Vomero 18
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Zapatillas de trail running para el mal tiempo - Mujer
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Zapatillas de trail running para el mal tiempo - Mujer
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto para césped artificial
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto multisuperficie
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Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Botas de fútbol sala de perfil bajo
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Nike Journey Run
Nike Journey Run Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Journey Run
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Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Zapatillas de trail running - Mujer
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Nike Juniper Trail 3
Zapatillas de trail running - Mujer
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Nike Structure 26
Nike Structure 26 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Structure 26
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Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Botas de fútbol para moqueta - Turf
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Nike Phantom 6 Low Pro
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Zapatillas - Mujer
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Nike Air Max Plus
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Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Zapatillas - Mujer
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Nike Quest 6
Nike Quest 6 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Quest 6
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Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Botas de fútbol para terreno firme
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Nike Phantom 6 High Elite
Botas de fútbol para terreno firme
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Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Botas de fútbol para césped artificial
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Nike Phantom 6 Low Elite
Botas de fútbol para césped artificial
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Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Botas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf
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Nike Mercurial Superfly 11 Club
Botas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf
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Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
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Nike Tiempo Streetgato
Nike Tiempo Streetgato Botas de fútbol sala de perfil bajo
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Nike Tiempo Streetgato
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Nike Pegasus 42 By You
Nike Pegasus 42 By You Zapatillas de running para asfalto personalizables - Mujer
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Zapatillas de running para asfalto personalizables - Mujer
169,99 €
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Pegasus Plus
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
30 % de descuento
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Mujer
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Mujer
30 % de descuento
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto para terreno blando
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Nike Tiempo Maestro Academy
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Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Botas de fútbol para césped artificial
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Nike Phantom 6 High Elite
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Zapatillas de trail running para el mal tiempo - Mujer
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Zapatillas de trail running para el mal tiempo - Mujer
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto para césped artificial
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Botas de fútbol de perfil alto para césped artificial
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy
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Nike Tiempo Maestro Club
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Nike Structure 26
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Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Botas de fútbol para moqueta - Turf
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Zapatillas - Mujer
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Nike Cortez Textile Zapatillas - Mujer
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Nike Quest 6
Nike Quest 6 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Quest 6
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Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Botas de fútbol para terreno firme
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Nike Phantom 6 High Elite
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Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Botas de fútbol para césped artificial
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Nike Phantom 6 Low Elite
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Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Botas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf
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Nike Mercurial Superfly 11 Club
Botas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf
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Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
Materiales reciclados
Nike Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
84,99 €
Nike Tiempo Streetgato
Nike Tiempo Streetgato Botas de fútbol sala de perfil bajo
Materiales reciclados
Nike Tiempo Streetgato
Botas de fútbol sala de perfil bajo
84,99 €
Nike Pegasus 42 By You
Nike Pegasus 42 By You Zapatillas de running para asfalto personalizables - Mujer
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Nike Pegasus 42 By You
Zapatillas de running para asfalto personalizables - Mujer
169,99 €
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus Plus
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
30 % de descuento
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Mujer
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Mujer
30 % de descuento

Tejido con al menos un 50 % de materiales sostenibles – Ropa

Estos productos se fabrican con al menos un 50 % de algodón orgánico, poliéster reciclado o bien una mezcla de algodón orgánico y poliéster reciclado. El algodón orgánico se cultiva sin productos químicos sintéticos y utiliza menos agua que el algodón convencional. Por otra parte, el poliéster reciclado reduce los residuos y las emisiones de carbono.

Prestamos gran atención a los componentes con los que fabricamos nuestros productos para que puedas sentirte genial al ponértelos. Partiendo de un enfoque riguroso, analizamos cómo se cultivan, recogen y procesan todos los materiales que usamos para crear nuestros productos. Nos centramos en los materiales que más utilizamos, incluidos el poliéster y el algodón. El poliéster reciclado reduce los residuos y las emisiones de carbono en aproximadamente un 30 % en comparación con el poliéster virgen, y el algodón orgánico utiliza menos agua y productos químicos que el algodón de cultivo convencional. El resultado son productos con la misma gran calidad y rendimiento, pero con un menor impacto en el medioambiente.

Obtén más información sobre las iniciativas de sostenibilidad de Nike, incluidos nuestros esfuerzos por fabricar productos de forma responsable y proteger el entorno en el que vivimos.