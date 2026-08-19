Tejido con al menos un 50 % de materiales sostenibles – Ropa
Estos productos se fabrican con al menos un 50 % de algodón orgánico, poliéster reciclado o bien una mezcla de algodón orgánico y poliéster reciclado. El algodón orgánico se cultiva sin productos químicos sintéticos y utiliza menos agua que el algodón convencional. Por otra parte, el poliéster reciclado reduce los residuos y las emisiones de carbono.
Prestamos gran atención a los componentes con los que fabricamos nuestros productos para que puedas sentirte genial al ponértelos. Partiendo de un enfoque riguroso, analizamos cómo se cultivan, recogen y procesan todos los materiales que usamos para crear nuestros productos. Nos centramos en los materiales que más utilizamos, incluidos el poliéster y el algodón. El poliéster reciclado reduce los residuos y las emisiones de carbono en aproximadamente un 30 % en comparación con el poliéster virgen, y el algodón orgánico utiliza menos agua y productos químicos que el algodón de cultivo convencional. El resultado son productos con la misma gran calidad y rendimiento, pero con un menor impacto en el medioambiente.
Obtén más información sobre las iniciativas de sostenibilidad de Nike, incluidos nuestros esfuerzos por fabricar productos de forma responsable y proteger el entorno en el que vivimos.