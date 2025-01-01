  1. Ropa
Bañadores para niños/as: libera su potencial

Nuestros bañadores para niños/as les ayudan a rendir al máximo en el agua, desde que reciben su primera clase de natación hasta que llegan al podio. Están confeccionados con materiales duraderos que combinan estilo y resistencia al cloro. Y gracias a la elasticidad añadida del tejido, mantienen su forma y acompañan los movimientos de los nadadores.


Cualquier deportista joven necesita sentir comodidad y seguridad al entrenar. Por eso, diseñamos nuestros bañadores para niños/as con siluetas de líneas depuradas que ofrecen una buena protección. Encontrarás modelos con escotes que se adaptan a sus preferencias, así como prácticos diseños con tirantes y espalda que mantienen todo en su sitio en cada brazada, giro y zambullida. Además, los forros completos proporcionan sujeción adicional para que sientan mayor confianza.


En Nike creemos que los jóvenes atletas se merecen ropa de calidad profesional que les ayude a perfeccionar sus habilidades. A las futuras superestrellas de la piscina les encantarán nuestros bañadores para niños/as, porque tienen siluetas aerodinámicas que reducen la resistencia cuando se mueven en el agua. Las cinturas elásticas y los cordones interiores permiten un ajuste seguro, para que puedan centrarse en su rendimiento. Y como la comodidad es clave para nadar bien, también incluyen costuras planas que evitan las rozaduras.


La ropa deportiva debe ser resistente y bonita a la vez, por lo que tenemos bañadores para niños/as en una amplia gama de colores y estampados que se adaptan a cualquier estilo. Los diseños sencillos en tono negro son una apuesta segura, mientras que los colores llamativos permiten distinguir fácilmente a los más pequeños en los entrenamientos y las competiciones. El icónico Swoosh, que imprime un inconfundible sello de calidad a las prendas, puede aparecer discretamente en el pecho o en forma de estampado integral.