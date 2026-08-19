Ropa sostenible de mujer: al menos un 50 % de material sostenible

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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings de talle medio y longitud completa - Mujer
+2
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de talle medio y longitud completa - Mujer
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Mallas cortas de 8 cm y talle medio - Mujer
+2
Superventas
Nike Pro
Mallas cortas de 8 cm y talle medio - Mujer
32,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalón Dri-FIT de talle alto con pernera ancha y apertura lateral - Mujer
Materiales reciclados
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalón Dri-FIT de talle alto con pernera ancha y apertura lateral - Mujer
129,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Falda plisada de talle alto con protección UV Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike 24.7 PerfectStretch
Falda plisada de talle alto con protección UV Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Parte de arriba de entrenamiento con cremallera completa - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Seamless
Parte de arriba de entrenamiento con cremallera completa - Mujer
64,99 €
Nike Swift
Nike Swift Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
47,99 €
Nike Swift
Nike Swift Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
Superventas
Nike Swift
Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Chaqueta de running con cremallera completa Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Chaqueta de running con cremallera completa Dri-FIT - Mujer
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Chaqueta ligera antidesgarro y oversize - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Chaqueta ligera antidesgarro y oversize - Mujer
69,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Camiseta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One Classic
Camiseta de tirantes Dri-FIT - Mujer
29,99 €
Jordan
Jordan Anthem Chaqueta - Hombre
Materiales reciclados
Jordan
Anthem Chaqueta - Hombre
119,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike Tempo
Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Kobe Dri-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Kobe Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike One
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
39,99 €
Primera equipación Stadium Selección de Francia 2026
Primera equipación Stadium Selección de Francia 2026 Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
Personalizar
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Selección de Francia 2026
Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Nike One
Nike One Leggings pirata de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings pirata de talle alto - Mujer
44,99 €
Nike Flow
Nike Flow Pantalón corto de running 2 en 1 con cintura alta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Flow
Pantalón corto de running 2 en 1 con cintura alta Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Inglaterra Energy
Inglaterra Energy Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Inglaterra Energy
Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
74,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
+1
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings de tres cuartos de talle medio - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de tres cuartos de talle medio - Mujer
42,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
59,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de tirantes de malla de tres cuartos Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Camiseta de tirantes de malla de tres cuartos Dri-FIT - Mujer
29,99 €
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Camiseta de running sin mangas Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike Swift Butterfly
Camiseta de running sin mangas Dri-FIT - Mujer
42,99 €
Primera equipación Stadium Selección de Brasil 2026
Primera equipación Stadium Selección de Brasil 2026 Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
Personalizar
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Selección de Brasil 2026
Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Países Bajos Energy
Países Bajos Energy Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Países Bajos Energy
Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
74,99 €
Jordan Anthem
Jordan Anthem Chaqueta - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Anthem
Chaqueta - Mujer
119,99 €
Nike Attack
Nike Attack Pantalón corto de 10 cm y talle medio Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Attack
Pantalón corto de 10 cm y talle medio Dri-FIT - Mujer
29,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre
79,99 €
Nike One
Nike One Camiseta de tirantes con sujetador deportivo integrado de sujeción media con almohadillas - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Camiseta de tirantes con sujetador deportivo integrado de sujeción media con almohadillas - Mujer
39,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Pantalón corto de talle medio - Mujer
+3
Materiales reciclados
Nike Studio Fleece Medium Weight
Pantalón corto de talle medio - Mujer
34,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Camiseta de tirantes de running corta Dri-FIT ADV - Mujer
Materiales reciclados
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Camiseta de tirantes de running corta Dri-FIT ADV - Mujer
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto 2 en 1 - Mujer
Superventas
Nike Pro
Pantalón corto 2 en 1 - Mujer
42,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto de tejido Woven de 8 cm y talle medio con malla interior Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Pantalón corto de tejido Woven de 8 cm y talle medio con malla interior Dri-FIT - Mujer
37,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de tirantes de running Dri-FIT - Mujer
Lo último
Nike Tempo
Camiseta de tirantes de running Dri-FIT - Mujer
29,99 €
Nike Sportswear Classics
Nike Sportswear Classics Leggings de talle alto con estampado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear Classics
Leggings de talle alto con estampado - Mujer
39,99 €
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
Materiales reciclados
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
94,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Vestido de tenis - Mujer
Lo último
NikeCourt Slam
Vestido de tenis - Mujer
99,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
+2
Superventas
Nike One Classic
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
NOCTA
NOCTA Camiseta - Hombre
Materiales reciclados
NOCTA
Camiseta - Hombre
44,99 €
Segunda equipación Stadium Selección de Noruega 2026
Segunda equipación Stadium Selección de Noruega 2026 Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
Producto agotado
Segunda equipación Stadium Selección de Noruega 2026
Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Camiseta - Mujer
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT
Camiseta - Mujer
32,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto de 8 cm con talle alto y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One
Pantalón corto de 8 cm con talle alto y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sudadera con capucha, cremallera completa y ajuste oversize - Mujer
Materiales reciclados
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sudadera con capucha, cremallera completa y ajuste oversize - Mujer
69,99 €
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Personalizar
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sudadera con capucha y ajuste oversize - Mujer
+2
Materiales reciclados
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sudadera con capucha y ajuste oversize - Mujer
64,99 €
Nike Academy
Nike Academy Pantalón corto de fútbol de 10 cm Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Academy
Pantalón corto de fútbol de 10 cm Dri-FIT - Mujer
24,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
47,99 €
Primera equipación Stadium Selección de Brasil 2026
Primera equipación Stadium Selección de Brasil 2026 Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Selección de Brasil 2026
Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Países Bajos Energy
Países Bajos Energy Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Países Bajos Energy
Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
74,99 €
Jordan Anthem
Jordan Anthem Chaqueta - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Anthem
Chaqueta - Mujer
119,99 €
Nike Attack
Nike Attack Pantalón corto de 10 cm y talle medio Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Attack
Pantalón corto de 10 cm y talle medio Dri-FIT - Mujer
29,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre
79,99 €
Nike One
Nike One Camiseta de tirantes con sujetador deportivo integrado de sujeción media con almohadillas - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Camiseta de tirantes con sujetador deportivo integrado de sujeción media con almohadillas - Mujer
39,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Pantalón corto de talle medio - Mujer
+3
Materiales reciclados
Nike Studio Fleece Medium Weight
Pantalón corto de talle medio - Mujer
34,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Camiseta de tirantes de running corta Dri-FIT ADV - Mujer
Materiales reciclados
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Camiseta de tirantes de running corta Dri-FIT ADV - Mujer
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto 2 en 1 - Mujer
Superventas
Nike Pro
Pantalón corto 2 en 1 - Mujer
42,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto de tejido Woven de 8 cm y talle medio con malla interior Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Pantalón corto de tejido Woven de 8 cm y talle medio con malla interior Dri-FIT - Mujer
37,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de tirantes de running Dri-FIT - Mujer
Lo último
Nike Tempo
Camiseta de tirantes de running Dri-FIT - Mujer
29,99 €
Nike Sportswear Classics
Nike Sportswear Classics Leggings de talle alto con estampado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear Classics
Leggings de talle alto con estampado - Mujer
39,99 €
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
Materiales reciclados
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
94,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Vestido de tenis - Mujer
Lo último
NikeCourt Slam
Vestido de tenis - Mujer
99,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
+2
Superventas
Nike One Classic
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
NOCTA
NOCTA Camiseta - Hombre
Materiales reciclados
NOCTA
Camiseta - Hombre
44,99 €
Segunda equipación Stadium Selección de Noruega 2026
Segunda equipación Stadium Selección de Noruega 2026 Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
Producto agotado
Segunda equipación Stadium Selección de Noruega 2026
Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Camiseta - Mujer
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT
Camiseta - Mujer
32,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto de 8 cm con talle alto y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One
Pantalón corto de 8 cm con talle alto y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sudadera con capucha, cremallera completa y ajuste oversize - Mujer
Materiales reciclados
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sudadera con capucha, cremallera completa y ajuste oversize - Mujer
69,99 €
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Personalizar
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sudadera con capucha y ajuste oversize - Mujer
+2
Materiales reciclados
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sudadera con capucha y ajuste oversize - Mujer
64,99 €
Nike Academy
Nike Academy Pantalón corto de fútbol de 10 cm Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Academy
Pantalón corto de fútbol de 10 cm Dri-FIT - Mujer
24,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
47,99 €

Ropa de mujer con al menos un 50 % de materiales sostenibles: avanza en la buena dirección

¿Quieres sentirte aún más cómoda con tu look? Elige nuestra ropa sostenible para mujer. Tanto si vas al gimnasio como si juegas al fútbol o animas desde las gradas, tenemos opciones para ti. Toda la colección está elaborada con tecnología innovadora para que rindas al máximo. Un buen ejemplo de ello son las prendas confeccionadas en tejido Nike Dri-FIT, un aclamado material que capilariza el sudor de la piel para mantenerte fresca y seca. También tenemos diseños con la tecnología Therma FIT, que retiene el calor natural del cuerpo entre las fibras para abrigar sin añadir peso.


En nuestra selección de ropa para mujer sostenible, encontrarás materiales suaves y lisos. Son muy flexibles, así que nada te impedirá rendir al máximo. Gracias a la amplia gama de colores y modelos, es muy fácil encontrar algo que se adapte a tu gusto. Las prendas incluyen el icónico Swoosh, que aporta el toque de calidad de Nike a los looks deportivos.


Prestamos mucha atención a los componentes con los que elaboramos nuestros productos para que te sientas bien al ponértelos. Con un enfoque riguroso, analizamos cómo se cultivan, recogen y procesan todos los materiales que usamos para crear nuestra ropa de mujer sostenible. El poliéster reciclado reduce los residuos y las emisiones de carbono en aproximadamente un 30 %, en comparación con el poliéster virgen. Además, el algodón orgánico utiliza menos agua y productos químicos que el algodón cultivado de forma convencional. El resultado son artículos con el mismo nivel de calidad y rendimiento, pero con menor impacto medioambiental.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige ropa sostenible para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.