Ropa de mujer con al menos un 50 % de materiales sostenibles: avanza en la buena dirección
¿Quieres sentirte aún más cómoda con tu look? Elige nuestra ropa sostenible para mujer. Tanto si vas al gimnasio como si juegas al fútbol o animas desde las gradas, tenemos opciones para ti. Toda la colección está elaborada con tecnología innovadora para que rindas al máximo. Un buen ejemplo de ello son las prendas confeccionadas en tejido Nike Dri-FIT, un aclamado material que capilariza el sudor de la piel para mantenerte fresca y seca. También tenemos diseños con la tecnología Therma FIT, que retiene el calor natural del cuerpo entre las fibras para abrigar sin añadir peso.
En nuestra selección de ropa para mujer sostenible, encontrarás materiales suaves y lisos. Son muy flexibles, así que nada te impedirá rendir al máximo. Gracias a la amplia gama de colores y modelos, es muy fácil encontrar algo que se adapte a tu gusto. Las prendas incluyen el icónico Swoosh, que aporta el toque de calidad de Nike a los looks deportivos.
Prestamos mucha atención a los componentes con los que elaboramos nuestros productos para que te sientas bien al ponértelos. Con un enfoque riguroso, analizamos cómo se cultivan, recogen y procesan todos los materiales que usamos para crear nuestra ropa de mujer sostenible. El poliéster reciclado reduce los residuos y las emisiones de carbono en aproximadamente un 30 %, en comparación con el poliéster virgen. Además, el algodón orgánico utiliza menos agua y productos químicos que el algodón cultivado de forma convencional. El resultado son artículos con el mismo nivel de calidad y rendimiento, pero con menor impacto medioambiental.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige ropa sostenible para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.